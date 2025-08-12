México Deportes

David Faitelson señala que la Liga MX tiene muchas cosas que aprenderle a la MLS

El futbol mexicano y el estadounidense han sido blanco de comparaciones en los últimos años

Por Alex Domínguez

Guardar
El futbol mexicano y el
El futbol mexicano y el estadounidense han sido blanco de comparaciones en los últimos años. (Jovani Pérez)

En vísperas de dar comienzo con los cuartos de final de la Leagues Cup, David Faitelson volvió a encender el debate futbolero al comparar la Liga MX con la Major League Soccer (MLS), asegurando que el balompié azteca tiene varios aspectos en los que podría tomar ejemplo de la liga estadounidense, especialmente en organización, logística y marketing.

Fue durante el programa de Tercer Grado Deportivo, donde Faitelson abundó en la manera en que México se vio obligado a volcar su atención hacia el país vecino con la Leagues Cup, principalmente por razones económicas, luego de que su participación en torneos sudamericanos como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana quedara en el pasado.

“Por una cuestión económica México volteó hacia el norte (Leagues Cup), cuando ya no podía hacerlo hacia el sur (Copa Libertadores y Sudamericana). Creo que en el sur están depositados los mayores intereses deportivos; los equipos brasileiros, los argentinos y esas competencias, pero una vez superado eso, nos queda solo voltear al norte”

El periodista mexicano comparó la
El periodista mexicano comparó la Liga MX con la MLS. (Captura de pantalla, X/NMás)

Cabe recordar que, desde el 2016, la Conmebol dejó de invitar a los conjuntos mexicanos para sus competencias continentales (Libertadores y Sudamericana). Desde entonces ha sido uno de los temas más señalados por parte de la afición tricolor, argumentando que significó “un paso hacia atrás” por la competitividad que reasentaba medirse ante equipos de Sudamérica.

A su vez, Faitelson fue claro al señalar que el crecimiento deportivo de la MLS también beneficia a México, ya que eleva el nivel de competencia y abre la puerta a un mercado cada vez más atractivo.

“A México le conviene que el futbol de la MLS crezca deportivamente hablando; México le envidia muchas cosas a la MLS: la parte de la organización, de logística, la parte de los estadios, de mercado. La verdad es que el futbol mexicano está haciendo un gran esfuerzo por traer esos nombres (James Rodríguez, Sergio Ramos, Keylor Navas) que antes venían solamente a la MLS; definitivamente son jugadores que eran muy apetecibles para Estados Unidos”, sentenció el periodista mexicano.

Jul 31, 2025; Cincinnati, Ohio,
Jul 31, 2025; Cincinnati, Ohio, USA; CF Monterrey defender Sergio Ramos (93) battles for the ball against FC Cincinnati midfielder Luca Orellano (23) in the first half at TQL Stadium. Mandatory Credit: Katie Stratman-Imagn Images

El analista recordó que figuras como James Rodríguez, Sergio Ramos o Keylor Navas, que en años recientes se vinculaban de manera casi exclusiva con la liga estadounidense, ahora también están llegando a México, lo que considera un paso importante para mantener el atractivo internacional.

Temas Relacionados

David FaitelsonLiga MXMLSFMFmexico-deportes

Más Noticias

Isaac del Toro debuta en la Clásica de Hamburgo: va por su segundo triunfo consecutivo

El ciclista azteca es la sensación del momento y busca aprovechar su buen paso en los circuitos europeos en una de las carreras más importantes del año

Isaac del Toro debuta en

Marion Reimers compara la mentalidad de Chicharito con la de las nuevas generaciones: “Es reflejo de las redes sociales”

La polémica periodista deportiva arremetió nuevamente ante los polémicos videos de Javier Hernández

Marion Reimers compara la mentalidad

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

La influencer tiene un récord de 3 - 0 desde que inició en el boxeo no profesional

Pelea de Alana Flores vs

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

En mayo de 2024 el recinto cerró para iniciar con los cambios que la FIFA exigió para el Mundial 2026

Estas son las condiciones que

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda

El argentino estaría en el radar de la directiva rojinegra para tomar el cargo de director técnico

Diego Cocca podría volver con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Muerte del “Perris” y las

Muerte del “Perris” y las Fuerzas Especiales Avendaño recrudecen la violencia en Sinaloa: Harfuch

Liberan al activista Luis García Villagrán tras seis días de detención, estaba acusado de tráfico de personas

Harfuch señala que pareja de la madre de Dulce, menor asesinada en Edomex, estaría ligada al narcomenudeo

Tabasco y Chiapas refuerzan alianza contra la delincuencia con nuevo acuerdo de seguridad

FGR se dice “sorprendida” por nuevas medidas para el abogado de “El Chapo” y el aislamiento de Caro Quintero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO hoy 12 de agosto: los participantes analizan a quién nominarán esta semana

Ésta es la elevada suma de dinero que deberá pagar Pee Wee para salir de la cárcel en Texas

Así el Notario Público habría evitado presunto fraude de Televisa en La Casa de los Famosos, según ‘Sale El Sol’

“Karma”: La vez que Alejandra Guzmán destrozó con su opinión a Ninel Conde por sus cambios estéticos

Aldo de Nigris, líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3: premios que tendrá y cómo logró el triunfo

DEPORTES

Isaac del Toro debuta en

Isaac del Toro debuta en la Clásica de Hamburgo: va por su segundo triunfo consecutivo

Marion Reimers compara la mentalidad de Chicharito con la de las nuevas generaciones: “Es reflejo de las redes sociales”

Pelea de Alana Flores vs Gala Montes en el Supernova Boxing será avalada por el CMB

Estas son las condiciones que Emilio Azcárraga puso para la remodelación del Estadio Azteca

Diego Cocca podría volver con Atlas: directiva busca el reemplazo de Gonzalo Pineda