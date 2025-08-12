México Deportes

Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

El tapatío se sigue preparando para el combate ante Terence Crawford el próximo 13 de septiembre

Por César Márquez

Guardar
Saúl "Canelo" Álvarez posa con
Saúl "Canelo" Álvarez posa con uno de sus cinturones durante una conferencia de prensa en Las Vegas, el viernes 27 de junio de 2025 (AP Foto/John Locher)

Saúl Canelo Álvarez vs David Benavidez es una de las peleas más esperadas por los aficionados al boxeo, y aunque la posibilidad del combate se ve muy lejana, el tapatío no lo descarta, sin embargo, por el momento está concentrado en Terence Crawford.

El mexicano pondrá en juego su campeonato indiscutido de las 168 libras (CMB, AMB, OMB, FIB) el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada contra un Crawford que subirá hasta dos divisiones.

Canelo Álvarez no descarta pelear contra David Benavidez

En entrevista con el diario AS, Canelo Álvarez afirmó que por el momento se encuentra concentrado en pelear contra Crawford y después verá qué es lo que sigue para él. Además, señaló que él es el que pone a los peleadores en su lista.

“Ahorita por lo pronto no (si Benavidez está en sus planes). Ahorita estamos enfocados 100% en Crawford y después de ahí veremos qué es lo que viene. Mis respetos para todos, mis respetos para todos, pero nadie puede ponerme en su lista nada más así. Al final de cuentas yo soy el que los pongo en mi lista y ahora sí que es si yo quiero”, declaró el de Guadalajara.

Cabe indicar que no es la primera vez que el campeón mexicano habla acerca del tema, pues en múltiples ocasiones ha recibido cuestionamientos sobre por qué no enfrenta al Bandera Roja.

Saúl Canelo Álvarez vs David
Saúl Canelo Álvarez vs David Benavidez es una de las peleas más esperadas por los aficionados al boxeo (Ilustración: Jovani Pérez)

¿Se puede dar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Algunos expertos señalan que la pelea de Canelo vs Benavidez puede suceder en algún momento, sin embargo, por ahora ambos pugilistas se encuentran en divisiones distintas. El oriundo de Guadalajara es campeón indiscutido del peso supermediano, donde ha dominado desde el 2021 cuando unificó los cuatro títulos, mientras que “El Bandera Roja” se convirtió en campeón del mundo en las 175 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras haber conseguido el cinturón sobre la mesa luego de que Dmitry Bivol no aceptara pelear contra él.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se
Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

Canelo ha argumentado que la forma en que Benavidez se acercó a pedir la pelea no fue la adecuada, y que a estas alturas de su carrera no le daría 20 libras de ventajas el día del combate. Por su parte, El Monstruo Mexicano ha asegurado que Álvarez le tiene miedo y ha huido de él.

Este tipo de declaraciones han mantenido en vilo a la afición, que anhela un enfrentamiento directo entre ambos boxeadores, mientras se debate sobre si las circunstancias serán favorables para que finalmente la pelea se realice.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezBoxeoDavid Benavidezmexico-deportes

Más Noticias

Es Oficial: Diego Cocca regresa como técnico del Atlas

El estratega argentino inicia su segunda etapa tras la renuncia de Gonzalo Pineda

Es Oficial: Diego Cocca regresa

Osmar Olvera afirma haber cumplido el sueño que tuvo desde pequeño: “Siempre quise ganarle a los chinos”

El atleta mexicano buscará emular en Los Ángeles 2028 su reciente triunfo en el Mundial de Singapur

Osmar Olvera afirma haber cumplido

México vs Ecuador: se confirma último juego amistoso del Tri de cara al a Copa del Mundo 2026

La Selección Nacional anunció que buscan tener rivales de alto nivel para llegar de la mejor manera posible a la justa mundialista

México vs Ecuador: se confirma

Miguel Herrera ningunea supuesta rivalidad entre México y Argentina: “Ellos ni nos voltean a ver”

En los últimos años, la afición tricolor se ha encargado de encender una animadversión ante la Albiceleste

Miguel Herrera ningunea supuesta rivalidad

Nuevo líder de goleo en la Liga MX tras la jornada 4

El regreso de la principal competencia de balompié mexicano trajo importantes movimientos en la tabla de goleo general

Nuevo líder de goleo en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Condenan a 10 años de

Condenan a 10 años de prisión a exdirector de Seguridad Pública de Coatepec Harinas, Edomex, por extorsión

Trasladan a EEUU a 26 criminales solicitados por el Departamento de Justicia: no se pedirá pena de muerte

Esta fue la millonaria cantidad que ahorró EEUU al trasladar a 14 reos mexicanos desde prisiones federales

Indignación en Chihuahua: Fiscalía acumula 94 carpetas de investigación por presunto abuso sexual en seis guarderías

Extraditan a EEUU a Rosa “A”, señalada por traficar drogas en los estados de Nevada y California

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: sigue a los habitantes la tarde de hoy 12 de agosto

Así será el regreso de Otro Rollo con Adal Ramones, Yordi Rosado, Lalo España, Gaby Platas y todo el elenco original

Ivonne Montero afirma que Fabio Melanitto intentó comunicarse con ella tras fallecer: “Estaba llorando me dijo ‘estoy muy triste’”

Depeche Mode M: la película que explora sus lazos con México ya tiene fecha de estreno en cines

“Hablamos de eso”: Leticia Calderón comparte si Juan Collado se divorció de Yadhira Carrillo y tiene nueva novia

DEPORTES

Es Oficial: Diego Cocca regresa

Es Oficial: Diego Cocca regresa como técnico del Atlas

Osmar Olvera afirma haber cumplido el sueño que tuvo desde pequeño: “Siempre quise ganarle a los chinos”

Liga MX Femenil: Charlyn Corral, Kiana Palacio y todas las jugadoras que lideran la tabla de goleo tras la Jornada 5

México vs Ecuador: se confirma último juego amistoso del Tri de cara al a Copa del Mundo 2026

Miguel Herrera ningunea supuesta rivalidad entre México y Argentina: “Ellos ni nos voltean a ver”