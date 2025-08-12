Canelo no descarta pelear con Benavidez, pero ahorita no piensa en él: “Estamos enfocados 100% en Crawford”

Saúl "Canelo" Álvarez posa con uno de sus cinturones durante una conferencia de prensa en Las Vegas, el viernes 27 de junio de 2025 (AP Foto/John Locher)

Saúl Canelo Álvarez vs David Benavidez es una de las peleas más esperadas por los aficionados al boxeo, y aunque la posibilidad del combate se ve muy lejana, el tapatío no lo descarta, sin embargo, por el momento está concentrado en Terence Crawford.

El mexicano pondrá en juego su campeonato indiscutido de las 168 libras (CMB, AMB, OMB, FIB) el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada contra un Crawford que subirá hasta dos divisiones.

Canelo Álvarez no descarta pelear contra David Benavidez

En entrevista con el diario AS, Canelo Álvarez afirmó que por el momento se encuentra concentrado en pelear contra Crawford y después verá qué es lo que sigue para él. Además, señaló que él es el que pone a los peleadores en su lista.

“Ahorita por lo pronto no (si Benavidez está en sus planes). Ahorita estamos enfocados 100% en Crawford y después de ahí veremos qué es lo que viene. Mis respetos para todos, mis respetos para todos, pero nadie puede ponerme en su lista nada más así. Al final de cuentas yo soy el que los pongo en mi lista y ahora sí que es si yo quiero”, declaró el de Guadalajara.

Cabe indicar que no es la primera vez que el campeón mexicano habla acerca del tema, pues en múltiples ocasiones ha recibido cuestionamientos sobre por qué no enfrenta al Bandera Roja.

Saúl Canelo Álvarez vs David Benavidez es una de las peleas más esperadas por los aficionados al boxeo (Ilustración: Jovani Pérez)

¿Se puede dar la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford?

Algunos expertos señalan que la pelea de Canelo vs Benavidez puede suceder en algún momento, sin embargo, por ahora ambos pugilistas se encuentran en divisiones distintas. El oriundo de Guadalajara es campeón indiscutido del peso supermediano, donde ha dominado desde el 2021 cuando unificó los cuatro títulos, mientras que “El Bandera Roja” se convirtió en campeón del mundo en las 175 libras por el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) tras haber conseguido el cinturón sobre la mesa luego de que Dmitry Bivol no aceptara pelear contra él.

Mientras tanto, Canelo Álvarez se continúa preparando para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Las Vegas, Nevada (EFE)

Canelo ha argumentado que la forma en que Benavidez se acercó a pedir la pelea no fue la adecuada, y que a estas alturas de su carrera no le daría 20 libras de ventajas el día del combate. Por su parte, El Monstruo Mexicano ha asegurado que Álvarez le tiene miedo y ha huido de él.

Este tipo de declaraciones han mantenido en vilo a la afición, que anhela un enfrentamiento directo entre ambos boxeadores, mientras se debate sobre si las circunstancias serán favorables para que finalmente la pelea se realice.