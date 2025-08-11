México Deportes

Hugo Sánchez convivirá con aficionados en evento exclusivo en CDMX

El mejor futbolista en la historia de México abrirá su corazón para conocer a todos sus fanáticos de cara al Mundial 2026

Por Mariana Campos

El Pentapichichi es considerado como uno de los mejores jugadores en la historia del balompié azteca. (UEFA.com)

Hugo Sánchez, considerado como la máxima leyenda del fútbol mexicano, sostendrá un encuentro exclusivo con sus seguidores en la Ciudad de México lo que representa una oportunidad única para los aficionados de convivir con el exdelantero del Real Madrid, Pumas y la Selección Mexicana en un evento que marcará a los amantes de este deporte.

El acceso al evento, que cuenta con cupo limitado, está disponible a través de la plataforma BOLETOMOVIL. Durante el encuentro, los asistentes recibirán beneficios exclusivos incluidos con la compra de su boleto: un jersey conmemorativo del evento, la posibilidad de obtener un autógrafo de Hugo Sánchez por acceso y una fotografía profesional, en la que podrán participar hasta dos personas por foto.

Sánchez Márquez es uno de los futbolistas más destacados en la historia del balompié nacional e internacional. Su trayectoria lo llevó a consolidarse como ídolo en el Real Madrid, donde ganó múltiples títulos y obtuvo el reconocimiento como pentapichichi, al haber sido goleador de la liga española en cinco temporadas. Además, dejó su huella en los Pumas de la UNAM y fue referente de la Selección Mexicana en varias justas internacionales, incluyendo Copas del Mundo y Juegos Olímpicos.

Para el ‘Pentapichichi’ continúa cautivando a las nuevas generaciones de fanáticos del fútbol. (Jovani Pérez)

La presencia del exfutbolista genera expectación no solo entre quienes lo vieron brillar en el terreno de juego, sino también entre nuevas generaciones de aficionados que reconocen su impacto y legado en la historia del fútbol. Las dinámicas implementadas para el evento buscan acercar al exfutbolista con sus seguidores y ofrecer una experiencia personalizada, reforzando el vínculo entre la máxima figura del fútbol nacional y el público mexicano.

Cuándo, dónde y cuánto cuesta la entrada

Este momento digno de verdaderos fanáticos se llevará a cabo el próximo 14 de septiembre. El evento, organizado por Legado del Deporte, se llevará a cabo en Culto Fútbol, ubicado en Plaza Oasis Coyoacán. La cita está programa para las 14:00 horas y tendrá un costo de 4 mil 999 pesos más cargos de servicio.

Hugo Sánchez. (Foto: hugosanchez_9)
Hugo Sánchez. (Foto: hugosanchez_9)

Culto Fútbol, la sede del evento, es un espacio dedicado a los entusiastas del balompié ubicado en uno de los centros comerciales más transitados del sur de la capital. La organización ha previsto protocolos para garantizar una experiencia segura y ordenada para todos los asistentes, dada la alta demanda esperada y la naturaleza exclusiva de la convivencia. Los organizadores han subrayado la importancia de asegurar el acceso con anticipación, ya que el cupo es estrictamente limitado.

