Cuándo juegan Edson Álvarez y Santiago Giménez en Europa esta semana

Sigue de cerca las acciones de los jugadores mexicanos que juegan en las diferentes ligas del Viejo Continente (Jovani Perez/Infobae)

La temporada 2024-25 ofrece una nueva oportunidad para que los jugadores mexicanos se consoliden en ligas europeas y alcancen su máximo potencial. A pesar de que en los últimos años ha habido una disminución gradual en el número de jugadores exportados, este año podría marcar un cambio significativo para las futuras estrellas del país, tras la llegada de dos nuevos connacionales que iniciaron su aventura europea.

En la presente temporada aproximadamente 12 jugadores mexicanos están en equipos de diferentes ligas europeas. La Premier League es la competencia con mayor presencia de representantes nacionales con Raúl Jiménez (Fulham), Edson Álvarez (West Ham) y Julián Araujo (AFC Bournemouth), quien recientemente se sumó a las filas de “los cerezas”.

Rodrigo Huescas y Emilio Rodríguez son los dos nuevos jugadores mexicanos que emigraron de la Liga MX. El canterano del Cruz Azul y el de Pachuca llegaron al FC Copenhague de la liga danesa y Celta de Vigo de España, respectivamente.

A continuación te compartimos los encuentros de los equipos donde residen equipos mexicanos de esta semana:

Los encuentros de esta semana

El delantero mexicano Raúl Jiménez se mantiene en las filas del Fulham en la Premier League (Reuters)

Orbelín Pineda

AEK Athene - Aris [Conf]

Conference League

14/08/2025

12:00:00 p.m.

Rodrigo Huescas

FC Kopenhagen - Malmö FF [CL]

Champions League

12/08/2025

11:00:00 a.m.

Rodrigo Huescas

FC Nordsjealland - FC Kopenhagen

Superliga de Dinamarca

15/08/2025

10:00:00 a.m.

Raúl Jiménez

Brighton & Hove Albion FC - Fulham

Premier League

16/08/2025

08:00:00 a.m.

Edson Álvarez

Sunderland - West Ham United

Premier League

16/08/2025

08:00:00 a.m.

Santiago Giménez

AC Milan - AS Bari [COP]

Copa de Italia

17/08/2025

01:15:00 p.m.

Johan Vázquez

FC Genoa -.. [COP]

Copa de Italia

15/08/2025

01:15:00 p.m.

Julián Araujo

Liverpool - AFC Bournemouth

Premier League

15/08/2025

01:00:00 p.m.

César Huerta

FC Sheriff Tiraspol - RSC Anderlecht [Conf]

Conference League

14/08/2025

11:00:00 a.m.

César Huerta

Dender - RSC Anderlecht

Belgian Pro League

17/08/2025

05:30:00 a.m.

Mateo Chávez

FC Vaduz - AZ [Conf]

Conference League

14/08/2025

11:30:00 a.m.

Mateo Chávez

FC Volendam - AZ

Eredivisie

17/08/2025

08:45:00 a.m.

Johan Vazquez se consolidó como defensa central la temporada pasada del conjunto italiano (Facebook Genoa Oficial)

Mexicanos consolidados en Europa

En las últimas temporadas son pocos los jugadores mexicanos que han destacado en el Viejo Continente, Santiago Giménez, Edson Álvarez y Johan Vázquez son los connacionales que sumaron más minutos y se convirtieron en piezas importantes en los sistemas de sus directores técnicos.

El central del Genoa y canterano de Pumas fue el más destacado de la escuadra italiana, incluso sus buenas actuaciones con el equipo lo llevaron a estar en el radar del Inter de Milán, sin embargo, todo indica que su futuro está en el mismo equipo.

Álvarez Velázquez la temporada pasada ganó la carrera por el puesto titular sobre Kalvin Phillips, quien llegó al West Ham proveniente del Manchester City. Este año el mediocampista mexicano tendrá un nuevo reto pues la competencia en la posición aumentó ante la llegada del campeón del mundo Guido Rodríguez y el francés Jean-Clair Todibo.

El delantero “Santi” Giménez arrancará su tercera temporada en el Viejo Continente, pero en esta ocasión estará comandado por el director técnico Brian Priske tras la salida de Arne Slot al Liverpool. Durante el mercado veraniego su nombre sonó para diferentes equipos, pero a pesar de su posible fichaje a otro club en el banquillo cuenta con su participación en las primeras fechas de la Eredivisie.