México Deportes

Leagues Cup 2025: esta será la única forma de ver a los equipos mexicanos en los Cuartos de Final

Tigres, Puebla, Toluca y Pachuca son los clubes de la Liga MX que aún pueden pelear por trofeo internacional

Por César Márquez

Guardar
Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca
Tigres, Toluca, Puebla y Pachuca son los equipos mexicanos que aún pueden pelear por la Leagues Cup 2025 (X@LeaguesCup)

Después de completarse las tres fechas correspondientes a la fase regular, la Leagues Cup 2025 ya tiene conformados sus cruces para los Cuartos de Final, donde cuatro clubes mexicanos disputarán la gloria ante cuatro equipos de la MLS.

La definición de estos emparejamientos representa una nueva edición del duelo futbolístico entre México y Estados Unidos, bajo un formato que renovó la competencia y aumentó la expectativa de aficionados en ambos países.

En esta próxima etapa,Tigres, Pachuca, Puebla y Toluca serán los representantes de la Liga MX, mientras que Orlando City, Inter de Miami, Seattle Sounders y LA Galaxy avanzaron como los mejores clasificados de la liga estadounidense.

Aug 7, 2025; Carson, CA,
Aug 7, 2025; Carson, CA, USA; LA Galaxy midfielder Marco Reus (18) moves the ball against Santos Laguna midfielder Salvador Mariscal (8) during the first half at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Cuándo y cómo se jugarán los cuartos de final de la Leagues Cup

La expectativa crece entre los clubes que continúan en la competencia, ya que solo cuatro equipos mantendrán vivas sus aspiraciones de llegar a la fase de Semifinales, acercándose un paso más al objetivo máximo del torneo.

Inter de Miami vs Tigres

  • Día: miércoles 20 de agosto
  • Hora: 18:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Chase Stadium en Florida

Toluca vs Orlando City

  • Día: miércoles 20 de agosto
  • Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Dignity Health Sports Park en California
Toluca y Orlando City se
Toluca y Orlando City se enfrentarán en los Cuartos de Final de la Leagues Cup 2025 (X@LeaguesCup)

Seattle Sounders vs Puebla

  • Día: miércoles 20 de agosto
  • Hora: 21:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Lumen Field de Seattle

LA Galaxy vs Pachuca

  • Día: miércoles 20 de agosto
  • Hora: 21:45 horas (tiempo del centro de México)
  • Sede: Dignity Health Sports Park en California
LA Galaxy y Pachuca se
LA Galaxy y Pachuca se enfrentarán en busca de su pase a las semifinales (X@LeaguesCup)

Cuál es la única forma de ver a los equipos mexicanos en la Leagues Cup

La exclusividad de la transmisión de la Leagues Cup por el servicio MLS Season Pass en Apple TV ha marcado una diferencia significativa frente a otros torneos internacionales de fútbol, ya que todos los partidos se han ofrecido únicamente a través de esta plataforma. Por esta razón, la expectativa para los Cuartos de Final se mantiene en la misma línea, con la previsión de que los encuentros continúen transmitiéndose solo mediante el servicio mencionado.

Este nuevo formato responde al acuerdo de derechos firmado entre la MLS y la empresa tecnológica, que centraliza el acceso a los partidos internacionales del certamen. La medida, aunque supone un cambio frente a las prácticas habituales en la difusión de eventos deportivos, también refleja una tendencia creciente en la industria, donde las plataformas de streaming ganan terreno frente a los modelos de transmisión convencionales.

Temas Relacionados

Liga MXLeagues Cup 2025MLSApple TVCuartos de Final Leagues Cup 2025mexico-deportes

Más Noticias

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

Actualmente, el histórico mediocampista se encuentra ya retirado del futbol profesional

Andrés Guardado revela la razón

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

El cuadro rojiblanco quedó eliminado de la Leagues Cup tras no pasar la primera fase

David Faitelson asegura que Chivas

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

La primera participante eliminada de la Casa de los Famosos reveló su amor por Pumas

¿Quién fue el futbolista mexicano

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

El tapatío y el estadounidense se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Juan Manuel Márquez revela qué

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”

El estratega uruguayo nunca fue del agrado de “El Grandote de Cerro Azul”

Carlos Hermosillo vuelve a explotar
MÁS NOTICIAS

NARCO

SRE respalda colaboración con EEUU

SRE respalda colaboración con EEUU sin subordinación: “México no aceptaría fuerzas militares en nuestro territorio”

Cae el “Crack”, identificado como objetivo prioritario y generador de violencia en el Edomex

Embajador de EEUU destaca colaboración con México para enfrentar a cárteles: “Son los que deberían tener miedo”

Israel Vallarta pide la liberación de su hermano y sobrino tras ser absuelto: “Mi familia no está completa”

EEUU enfrenta “un partido difícil” contra los cárteles, acusa Donald Trump

ENTRETENIMIENTO

Los mejores memes que ha

Los mejores memes que ha dejado Aldo de Nigris en ‘La Casa de los Famosos México 3’

Regina Murguía, integrante de JNS, celebra su cumpleaños por adelantado tras haber sido operada de pólipos cancerosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación hoy 8 de agosto

Alexis Ayala lamenta no haber apoyado a Pablo Lyle en su problema legal: “Me da mucha pena”

Resucitan polémica de Niurka y otras famosas contra Ninel Conde: “Tenían razón”

DEPORTES

Andrés Guardado revela la razón

Andrés Guardado revela la razón por la que no llegó a Cruz Azul: “Me hablaron”

David Faitelson asegura que Chivas no está para campeón: “No engañemos a la gente”

¿Quién fue el futbolista mexicano que intentó conquistar a Olivia Collins?

Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”