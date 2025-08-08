¿Posible reencuentro con Messi? Selección Mexicana tendría un duelo amistoso con Argentina

El ‘Tricolor’ se volverá a ver las caras con la Albiceleste tras la derrota en Qatar 2022. (Jovani Pérez)

A menos de un año para el inicio de la Copa del Mundo, la Selección Mexicana se mantiene en la búsqueda de rivales de alto calibre para su preparación. Partiendo de esa premisa, se ha dado a conocer que el ‘Tricolor’ tendrá un encuentro amistoso ante la Argentina de Lionel Messi para finales de año.

Según información revelada por el periodista argentino Gastón Edul, la Albiceleste habría cancelado su gira por China, motivo por el cual, la Asociación de Futbol Argentino (AFA) decidió encarar esa respectiva fecha FIFA de octubre en Estados Unidos, donde uno de los partidos ya confirmados sería ante México, en la ciudad de Chicago.

“Está confirmado, cambian los planes de la Selección Argentina para octubre. La gira no se hace en China, se hace en Estados Unidos y tenemos confirmado el primer partido. Argentina y México van a jugar en Chicago; vuelven a enfrentarse después del partido de fase de grupos de Qatar 2022, otra vez Argentina vs México”, indicó el periodista argentino.

La selección Argentina venció 2-0 a México con goles de Lionel Messi y Enzo Fernández.

Aunque la fecha exacta aún no está definida, las opciones son el 8 o el 14 de octubre, y el escenario elegido sería el imponente Soldier Field de Chicago, un estadio que ya fue sede del amistoso entre Argentina y Ecuador en 2024, y que cuenta con capacidad para más de 60 mil aficionados.

Es importante apuntar que, para octubre ya habrán culminado las eliminatorias de Conmebol y por ende, ya se tendrán a las 6 selecciones sudamericanas que acudirán a la justa mundialista, así como a la que acudirá al repechaje.

De concretarse, este amistoso tendría todo para ser uno de los partidos más llamativos en esa Fecha FIFA, pues enfrentará a dos selecciones mundialistas, una de ellas campeona del mundo, y con la expectativa de ver nuevamente a Lionel Messi frente al Tricolor, ahora con un aire de revancha tras la derrota 2-0 en Qatar.

Dec 26, 2024; Chicago, Illinois, USA; A general view of Soldier Field before a game between the Chicago Bears and Seattle Seahawks Mandatory Credit: Talia Sprague-Imagn Images

A su vez, el reencuentro entre ambos combinados marcaría el primer duelo desde el enfrentamiento en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

Selección Mexicana

Por su parte, cabe recordar que la Selección Mexicana ya tiene un calendario movido en la antesala del Mundial, con partidos internacionales de buen nivel:

6 de septiembre vs Japón – Oakland Coliseum

9 de septiembre vs Corea del Sur – Geodis Park, Nashville

11 de octubre vs Colombia – AT&T Stadium, Arlington

México se enfrentará a Colombia en un partido amistoso el 11 de octubre. Imagen cuenta de X @miseleccionmx

A esos compromisos se sumaría el duelo contra Argentina, considerado el más atractivo del lote por su historia, su carga emocional reciente y, claro, por la posibilidad de tener un nuevo choque ante Lionel Messi y compañía.

Aunque aún no es oficial, todo apunta a que ‘La Pulga’ sí jugaría este amistoso. El 10 argentino ha seguido siendo parte activa del combinado albiceleste, y su presencia en Estados Unidos tendría lógica, considerando que la Copa del Mundo 2026 se celebrará en suelo norteamericano.