Juan Manuel Márquez revela qué espera de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford: “Hay que ver el estilo”

El tapatío y el estadounidense se enfrentarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras

Por César Márquez

Juan Manuel Márquez señaló lo
Juan Manuel Márquez señaló lo que espera del combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (Fotos: Getty Images)

Faltan semanas para ver la pelea Canelo Álvarez contra Terence Crawford y las opiniones de los expertos siguen apareciendo, pues Juan Manuel Márquez reveló lo que espera del combate que se llevará a cabo el próximo sábado 13 de septiembre en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada.

La función se realizará en la categoría de los supermedianos, por lo que el tapatío expondrá sus cuatro fajillas (CMB, AMB, OMB, FIB). Por su parte, el estadounidense lo retará escalando hasta tres divisiones de peso más, en una pelea que se ha convertido en una de las más esperadas del año.

¿Qué espera Juan Manuel Márquez de la pelea entre Canelo y Crawford?

En una edición del canal ProBox TV, Juan Manuel Márquez dio su predicción sobre la pelea y señaló que habrá que ver el estilo con el que salga Crawford. Sin embargo, agregó que el intercambio de golpes será parte de la función, además, agregó que Eddy Reynoso manda a sus boxeadores a pegar a los hombros para cansarlos.

“Hay que ver el estilo. No podemos decir si (Canelo) va a ganar por nocaut, hay que ver qué estilo va a manejar Crawford. El estilo elusivo, el que se va a estar moviendo, o si se va a parar para intercambiar golpes. Yo creo que va a ser parte el intercambio de golpes, también hay que ver la puntería de Canelo, hay que notarlo que Eddy Reynoso manda a pegar a los hombros a los peleadores para después mermarlos”, declaró el Dinamita.

Juan Manuel Márquez pide que
Juan Manuel Márquez pide que le den la oportunidad a David Benavidez de pelear con Dmitry Bivol ((Foto: Instagram/@jmmarquezof))

Cabe recordar que el combate ha generado opiniones divididas sobre quién saldrá victorioso durante la velada. Un sector pone como favorito al jalisciense debido a que peleará en su división natural, además, la diferencia de peso que hay entre uno y otro le da otro punto a su favor. Sin embargo, algunos expertos aseguran que la inteligencia del estadounidense arriba del ring hará que gane la pelea.

Canelo vs Crawford; un ritmo de combate diferente

Lo que es cierto es que ambos pugilistas llegarán con ritmos boxísticos diferentes, pues mientras Álvarez viene de derrotar a William Scull el pasado 3 de mayo por decisión unánime, Bud enfrentará el reto con una larga inactividad, ya que su última pelea se llevó a cabo 3 de agosto de 2024 frente a Israil Madrimov, a quien venció de manera unánime para obtener el título superwélter de la AMB.

Canelo Álvarez y Terence Crawford
Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

Los dos deportistas llegan precedidos de triunfos recientes y de mantener invictos sus récords en sus respectivas categorías, aunque las circunstancias previas de sus carreras marcan una diferencia significativa en términos de ritmo competitivo y dinámica de preparación.

