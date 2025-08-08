“Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja”, Chicharito confirma que tiene una relación

Chicharito Hernández confirma nueva relación en medio de polémica por declaraciones en redes sociales. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Javier “Chicharito” Hernández, delantero de Chivas y máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, ha vuelto a ser tendencia.

Esta vez no por sus goles, sino por confirmar que tiene una nueva pareja, en medio de una serie de declaraciones que han generado controversia en redes sociales.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram titulado “Regresó el interesante”, el futbolista dejó entrever que está enamorado.

En el clip, aparece con un ramo de flores y lanza una frase que ha desatado debate: “¿Creíste que por mi forma de pensar no tendría pareja? Pero te vas dando cuenta que sí existe la mujer que aguanta al Chicharito… interesante”.

La declaración llega semanas después de que Hernández fuera duramente criticado por comentarios considerados machistas.

El delantero mexicano subió un video y se hace viral al confirmar una relación. Crédito: Cuenta de Instagram @ch14_

En otro video, el jugador expresó: “Entonces, quieres a un hombre proveedor. Pero para ti, limpiar es opresión patriarcal... interesante”.

Estas palabras provocaron reacciones divididas, con usuarios que lo acusaron de promover estereotipos de género, mientras otros defendieron su derecho a expresar su visión personal.

Otro video también muestra momentos íntimos de su día libre: lleva flores a su madre, juega Monopoly con sus hijos, firma autógrafos y espera a su pareja en un restaurante.

Aunque no revela la identidad de la mujer, confirma que está en una relación, lo que ha generado especulación entre sus seguidores.

Chicharito ha tenido relaciones mediáticas en el pasado. Fue esposo de la modelo australiana Sarah Kohan, con quien tuvo dos hijos. La separación fue objeto de atención pública, especialmente por los rumores de infidelidad y diferencias irreconciliables.

El pasado amoroso de Chicharito incluye relaciones mediáticas con Sarah Kohan, Lucía Villalón y Camila Sodi. (Instagram)

Antes de Kohan, se le vinculó sentimentalmente con la periodista Lucía Villalón y con la actriz Camila Sodi, aunque estas relaciones no prosperaron.

La confirmación de su nueva pareja ocurre en un momento en que la afición de Chivas exige resultados en la cancha. Hernández aún no ha debutado en el Apertura 2025 debido a su recuperación física, y algunos seguidores critican que “tiene más videos que goles”.

Sin embargo, el futbolista insiste en que el fútbol sigue siendo parte esencial de su vida, en esos mismos videos la afición lo crítica por enfocarse en todo menos en el equipo.

La identidad de su nueva pareja sigue siendo un misterio, pero el mensaje es claro: Chicharito está listo para una nueva etapa personal, aunque no libre de polémica. Su regreso a las canchas y a la conversación pública promete seguir generando titulares.