México Deportes

Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”

El estratega uruguayo nunca fue del agrado de “El Grandote de Cerro Azul”

Por César Márquez

Guardar
Vicente Sánchez nunca fue del
Vicente Sánchez nunca fue del agrado de Carlos Hermosillo

Cruz Azul no ha tenido el mejor arranque al mando de Nicolás Larcamón este nuevo semestre a pesar de que las expectativas de los aficionados eran altas, pues el día de ayer el equipo ya quedó eliminado oficialmente de la Leagues Cup 2025.

En cuanto a la liga, el conjunto cementero no ha terminado de convencer en las tres jornadas que se han jugado y suma cinco puntos que son producto de dos empates y un triunfo. En ese contexto, numerosos seguidores han manifestado su descontento y han comenzado a pedir por el regreso de Vicente Sánchez al banquillo.

Sin embargo, Carlos Hermosillo, quien es una leyenda de la institución, explotó y mostró su molestia sobre el retorno del estratega uruguayo.

Aug 7, 2025; Carson, CA,
Aug 7, 2025; Carson, CA, USA; Colorado Rapids forward Darren Yapi (77) plays for the ball against Cruz Azul defender Carlos Vargas (26) during the second half at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Carlos Hermosillo explota contra Vicente Sánchez

Durante el programa de La Última Palabra, Carlos Hermosillo señaló que se encuentra fatigado de escuchar constantemente el nombre de Vicente Sánchez para que regresé a Cruz Azul y aseguró que en la semifinal en contra del América le dio miedo.

“Estoy cansado de escuchar lo de Vicente, Vicente y Vicente, sus partidos invictos. Se cag* en la semifinal (en contra del América) tirándose atrás. Larcamón tiene que aprender a ordenar la defensa, así como lo hizo Vicente Sánchez, que eso sí le aplaudo. Hoy debe entender que primero tiene que defender para poder atacar, y tiene un buen plantel y mucha exigencia para salir campeón”, declaró el ex delantero celeste.

La referencia de Hermosillo coincide con el debate recurrente entre aficionados y especialistas acerca del perfil idóneo para el club en la búsqueda de un técnico. Además, cabe indicar que el estratega charrúa nunca fue del agrado de “El Grandote de Cerro Azul”, quien siempre lo cuestionó durante su estancia en el banquillo cementero.

El entrenador Vicente Sánchez de
El entrenador Vicente Sánchez de Cruz Azul reacciona durante la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF en Ciudad de México, el jueves 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Vicente Sánchez y su paso por Cruz Azul

La historia de Vicente Sánchez en Cruz Azul quedó marcada como una etapa exitosa a pesar de que no inició de la mejor manera. El uruguayo llegó de manera provisional para convertirse en entrenador interino del club tras la salida inesperada de Martín Anselmi al futbol europeo.

Sin embargo, conforme fueron pasando las jornadas, los buenos resultados hicieron que el charrúa se ganara el cariño de la afición celeste. Y aunque no logró ganar la Liga MX tras se eliminados por el América, pudo conquistar la Concacaf, torneo que no conseguía la Máquina desde el 2014.

El director técnico Vicente Sánchez
El director técnico Vicente Sánchez besa el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf que ganó Cruz Azul. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 1 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El paso de Vicente Sánchez por el banquillo cementero queda así marcado por la resiliencia y la capacidad de revertir situaciones adversas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un interinato puede transformarse en una gestión exitosa apoyada en resultados y en la conexión con la afición.

Temas Relacionados

Carlos HermosilloVicente SánchezCruz AzulLiga MXmexico-deportes

Más Noticias

América vs Querétaro: IA revela al ganador del partido de la jornada 4

El análisis de Copilot anticipa un marcador de 3-0 a favor de las Águilas, con dominio desde el primer tiempo y sin goles en contra

América vs Querétaro: IA revela

Agenda deportiva del fin de semana: regresa la Liga MX y vuelve el futbol europeo con la final de la Community Shield

Estos son los eventos más importantes que se van a realizar del 8 al 10 de agosto

Agenda deportiva del fin de

Medallista olímpico reforzará a los Gallos Blancos del Querétaro

El jugador tuvo un paso por América y Tigres en México y en Europa estuvo con el Porte y Fenerbahce

Medallista olímpico reforzará a los

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales

Cristina Llorens recibió un desafortunado mensaje en su perfil de Instagram

Esposa de Sergio Canales da

Osmar Olvera logra que Ma Jin se quede en México como su entrenadora: “Hablé con la presidenta y se resolvió”

El clavadista declaró que su entrenadora seguirá con él luego de que Sheinbaum y la Conade atendieran su petición de mejorarle el salario

Osmar Olvera logra que Ma
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a tres personas en

Detienen a tres personas en CDMX por el asesinato de Mario Machuca, líder de la organización sindical CROC en Cancún

Detienen a dos personas en Chihuahua que intentaban ingresar 40 mil cartuchos de diversos calibres desde EEUU

Golpe al tráfico de metanfetaminas en Chiapas: esto fue lo aseguraron fuerzas federales

Cae implicado en asesinato del delegado de la FGR en Tamaulipas, es integrante de Los Metros del Cártel del Golfo

Caro Quintero denuncia aislamiento extremo y violación a sus derechos por presunto terrorismo en prisión de EEUU

ENTRETENIMIENTO

Conductor de Imagen Televisión reporta

Conductor de Imagen Televisión reporta robo durante el concierto de Maluma en CDMX

Wendy Guevara responde si se enamoró de Marlon y aclara el tipo de relación que tenían

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Ninel Conde y Dalílah Polanco se enfrentan por la salvación la tarde de hoy 8 de agosto

Tunden a Mar Contreras por llorar al dedicar unas palabras a Adrián Di Monte en La Casa de los Famosos 3

Survivor México: quién sale eliminado hoy 8 de agosto

DEPORTES

América vs Querétaro: IA revela

América vs Querétaro: IA revela al ganador del partido de la jornada 4

Agenda deportiva del fin de semana: regresa la Liga MX y vuelve el futbol europeo con la final de la Community Shield

Medallista olímpico reforzará a los Gallos Blancos del Querétaro

Esposa de Sergio Canales da a conocer amenazas de muerte en sus redes sociales

Osmar Olvera logra que Ma Jin se quede en México como su entrenadora: “Hablé con la presidenta y se resolvió”