Carlos Hermosillo vuelve a explotar en contra de Vicente Sánchez: “Estoy cansado de escuchar lo de sus partidos”

Vicente Sánchez nunca fue del agrado de Carlos Hermosillo

Cruz Azul no ha tenido el mejor arranque al mando de Nicolás Larcamón este nuevo semestre a pesar de que las expectativas de los aficionados eran altas, pues el día de ayer el equipo ya quedó eliminado oficialmente de la Leagues Cup 2025.

En cuanto a la liga, el conjunto cementero no ha terminado de convencer en las tres jornadas que se han jugado y suma cinco puntos que son producto de dos empates y un triunfo. En ese contexto, numerosos seguidores han manifestado su descontento y han comenzado a pedir por el regreso de Vicente Sánchez al banquillo.

Sin embargo, Carlos Hermosillo, quien es una leyenda de la institución, explotó y mostró su molestia sobre el retorno del estratega uruguayo.

Aug 7, 2025; Carson, CA, USA; Colorado Rapids forward Darren Yapi (77) plays for the ball against Cruz Azul defender Carlos Vargas (26) during the second half at Dignity Health Sports Park. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

Carlos Hermosillo explota contra Vicente Sánchez

Durante el programa de La Última Palabra, Carlos Hermosillo señaló que se encuentra fatigado de escuchar constantemente el nombre de Vicente Sánchez para que regresé a Cruz Azul y aseguró que en la semifinal en contra del América le dio miedo.

“Estoy cansado de escuchar lo de Vicente, Vicente y Vicente, sus partidos invictos. Se cag* en la semifinal (en contra del América) tirándose atrás. Larcamón tiene que aprender a ordenar la defensa, así como lo hizo Vicente Sánchez, que eso sí le aplaudo. Hoy debe entender que primero tiene que defender para poder atacar, y tiene un buen plantel y mucha exigencia para salir campeón”, declaró el ex delantero celeste.

La referencia de Hermosillo coincide con el debate recurrente entre aficionados y especialistas acerca del perfil idóneo para el club en la búsqueda de un técnico. Además, cabe indicar que el estratega charrúa nunca fue del agrado de “El Grandote de Cerro Azul”, quien siempre lo cuestionó durante su estancia en el banquillo cementero.

El entrenador Vicente Sánchez de Cruz Azul reacciona durante la semifinal de la Copa de Campeones de la CONCACAF en Ciudad de México, el jueves 1 de mayo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Vicente Sánchez y su paso por Cruz Azul

La historia de Vicente Sánchez en Cruz Azul quedó marcada como una etapa exitosa a pesar de que no inició de la mejor manera. El uruguayo llegó de manera provisional para convertirse en entrenador interino del club tras la salida inesperada de Martín Anselmi al futbol europeo.

Sin embargo, conforme fueron pasando las jornadas, los buenos resultados hicieron que el charrúa se ganara el cariño de la afición celeste. Y aunque no logró ganar la Liga MX tras se eliminados por el América, pudo conquistar la Concacaf, torneo que no conseguía la Máquina desde el 2014.

El director técnico Vicente Sánchez besa el trofeo de la Copa de Campeones de la Concacaf que ganó Cruz Azul. Estadio Olímpico Universitario, Ciudad de México, México. 1 de junio de 2025. REUTERS/Raquel Cunha

El paso de Vicente Sánchez por el banquillo cementero queda así marcado por la resiliencia y la capacidad de revertir situaciones adversas, convirtiéndose en un ejemplo de cómo un interinato puede transformarse en una gestión exitosa apoyada en resultados y en la conexión con la afición.