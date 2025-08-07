México Deportes

Xóchitl Gálvez está pensando en dirigir al Cruz Azul tras la goleada

La aficionada y política criticó el desempeño del equipo y cuestionó a Nicolás Larcamón

Por Gerardo Lezama

La candidata presidencial ironiza sobre
La candidata presidencial ironiza sobre el mal momento del club y se vuelve viral en redes. | X- Xóchitl Gálvez

En uno de los momentos más inesperados del universo político-deportivo mexicano, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial y aficionada declarada de Cruz Azul, soltó una bomba con tono de broma pero sabor a verdad: “Cómo estará la cosa que en redes sociales dicen que si quiero dirigir al Cruz Azul… en una de esas acepto, eh. ¡Y agárrense América!”

La frase surgió en un video publicado en sus redes sociales, donde inició con una provocadora introducción: “¿Qué pensaban, que le iba a sacar a hablar del 7 a 0 que le metieron al Cruz Azul?”, refiriéndose a la humillante derrota ante Seattle Sounders en la Leagues Cup 2023.

Pero no se detuvo ahí. También recordó la otra pesadilla celeste: el 7-0 que América le propinó en el Apertura 2022, una de las goleadas más dolorosas en la historia del club.

Con tono entre indignado y cómico, Gálvez se lanzó contra el desempeño del equipo y dejó claro que su paciencia como aficionada está al límite.

Incluso mencionó que ya había dado su visto bueno a Nicolás Larcamón como técnico, pero soltó una advertencia cargada de nostalgia: “No me haga extrañar a Vicente Sánchez.”

La ex candidata a la presidencia habló sobre la goleada al Cruz Azul de 7 a 0 y dijo estar pensando en ser entrenadora. Crédito: Cuenta de Instagram @xochitlgalvez

Las dos derrotas que menciona Gálvez no son cualquier tropiezo: son auténticos capítulos oscuros en la historia de Cruz Azul.

La primera ocurrió en agosto de 2022, cuando el América les pasó por encima con un humillante 7-0 en el Estadio Azteca, en lo que fue la peor goleada sufrida por la Máquina en torneos cortos.

La segunda, más reciente, se dio en la Leagues Cup 2023, cuando el Seattle Sounders les aplicó otro 7-0, esta vez en suelo estadounidense, dejando en evidencia la fragilidad del equipo ante rivales internacionales.

Ambas goleadas no solo desataron burlas y memes, sino que también sembraron dudas profundas sobre la dirección deportiva del club.

Las goleadas históricas siembran dudas
Las goleadas históricas siembran dudas sobre la dirección deportiva de Cruz Azul Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Usuarios en redes sociales aprovecharon para hablar de lo dicho en el video, generando todo tipo de comentarios, desde burlas y hasta aplausos para la política. Más allá del humor, el momento refleja cómo el fútbol sigue siendo un canal de conexión emocional entre figuras públicas y la ciudadanía.

Gálvez, con su estilo irreverente, logró convertir una tragedia deportiva en contenido viral, posicionándose como una aficionada más que sufre, bromea y hasta fantasea con salvar al equipo.

Mientras se decide si Xóchitl Gálvez entra al mundo del deporte, Cruz Azul deberá enfrentar su último partido de Leagues Cup y con miras al Apertura 2025.

Temas Relacionados

Xóchitl GálvezClub Cruz AzulLeagues CupLiga Mxmexico-deportes

