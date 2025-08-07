México Deportes

Este es el equipo de la Liga MX que no ha ganado un partido en Leagues Cup

Chivas solo logró una victoria en penales ante Charlotte FC, pero sigue sin triunfos en tiempo regular

Por Gerardo Lezama

Guardar
Chivas de Guadalajara es el
Chivas de Guadalajara es el único club de la Liga MX sin victorias en tiempo reglamentario en la historia de la Leagues Cup. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

La Leagues Cup se ha convertido en un escenario clave para medir el nivel competitivo entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, no todos los equipos mexicanos han logrado adaptarse con éxito al formato del torneo y por ende sus números son negativos en la competencia.

Tal es el caso de Chivas de Guadalajara, que hasta la edición 2025, ostenta una marca que preocupa a sus aficionados: es el único club de la Liga MX que no ha conseguido una sola victoria en tiempo reglamentario en toda la historia del certamen.

Desde su debut en la Leagues Cup, el conjunto rojiblanco ha disputado ocho partidos, con un saldo de cinco derrotas y tres empates.

Aunque logró una victoria en tanda de penales ante Charlotte FC en 2025, el equipo sigue sin conocer el triunfo dentro de los 90 minutos reglamentarios, lo que lo coloca en una posición única y desfavorable entre los representantes mexicanos.

El equipo rojiblanco acumula ocho
El equipo rojiblanco acumula ocho partidos sin ganar en los 90 minutos, con cinco derrotas y tres empates. Imagen cuenta de X @Chivas.

El historial de Chivas en la Leagues Cup incluye enfrentamientos ante diversos clubes de la MLS, como LA Galaxy, FC Cincinnati, Sporting Kansas City, San José Earthquakes, New York Red Bulls y Charlotte FC.

En todos los casos, el equipo tapatío ha mostrado dificultades para imponerse, incluso ante rivales que no figuran entre los más dominantes de la liga estadounidense.

En la edición 2025, Chivas volvió a quedar eliminado en fase de grupos. Su empate ante Charlotte FC, que terminó en victoria por penales, no fue suficiente para revertir la tendencia.

El último partido ante FC Cincinnati, ya sin posibilidades de avanzar, representa una oportunidad simbólica para romper la racha negativa, aunque no cambiará su destino en el torneo.

La falta de victorias en tiempo reglamentario por parte de Chivas ha generado críticas entre analistas y aficionados, quienes cuestionan la planificación deportiva del equipo y su capacidad para competir fuera del entorno local.

La falta de victorias ha
La falta de victorias ha generado críticas sobre la planificación deportiva y la capacidad internacional de Chivas.

La Leagues Cup ha sido vista como una vitrina internacional para los clubes mexicanos, especialmente en el mercado estadounidense.

Para Chivas, sin embargo, el torneo se ha convertido en un recordatorio de sus limitaciones recientes. Con cada edición, la presión aumenta y la expectativa de una victoria real no en penales, no por default se vuelve más urgente.

Si el equipo quiere revertir esta narrativa, deberá replantear su enfoque competitivo y demostrar que puede estar a la altura de los desafíos internacionales. De lo contrario, seguirá siendo el único representante de la Liga MX sin triunfos en tiempo reglamentario en la Leagues Cup.

Temas Relacionados

Club ChivasLeagues CupLiga MXMLSmexico-deportes

Más Noticias

Cuánto cuesta fichar a Antoine Griezmann, jugador que interesa al Rayados de Monterrey

El ex seleccionado de Francia estaría siendo sondeado por el club regio

Cuánto cuesta fichar a Antoine

New York FC vs Juárez FC: los Bravos se juegan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup

Los fronterizos dieron la sorpresa en las primeras dos jornada posicionándose en los primeros lugares, pero deben reafirmar sus ganas de continuar en el torneo

New York FC vs Juárez

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Pineda tras quedar eliminado de Leagues Cup: “Las estadísticas son como los bikinis”

El estratega rojinegro justificó el mal paso del equipo con una controversial frase

Las polémicas declaraciones de Gonzalo

Cuándo juegan Ronald Acuña Jr y los Braves: todos los partidos de la MLB este 7 de agosto

La temporada de béisbol de grandes ligas sigue con sus acciones este nuevo día con intensos partidos que moverán las posiciones en las diferentes divisiones

Cuándo juegan Ronald Acuña Jr

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

El torneo que enfrenta a las dos mejores ligas de América del Norte pasará a los partidos definitivos con cuatro representantes de cada país

Así serían los duelos de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juez Brian Cogan niega apoyo

Juez Brian Cogan niega apoyo al Chapo: asegura que Corte no puede ayudarlo

CIDH repudia asesinatos de Ernesto Vázquez Reyna y Mario Machuca en Tamaulipas y Quintana Roo

Narcoguerra entre Los Chapitos y La Mayiza afecta comercio y servicios en Sinaloa: sufren caída de hasta 80% pese a vacaciones

Repunta violencia en Atizapán de Zaragoza: cuatro trabajadores de una misma gasera han sido ejecutados en menos de medio año

Reportan hallazgo de hombre asesinado junto con narcomanta en la colonia Pemex de Culiacán, Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México EN VIVO: comienza la prueba de robo de salvación hoy 7 de agosto

Alicia Villarreal anuncia que está divorciada de Cruz Martínez oficialmente: “El fin de un primer ciclo”

Gustavo Adolfo Infante revela que supuestos policías asaltaron a Wendy Guevara: “Me desdije porque corría peligro”

Estos son los nuevos beneficios que tendrá Ninel Conde como líder de la semana en La Casa de los Famosos México 3

Adrián Di Monte desata polémica al narrar en LCDLFM que llevó a una mujer inconsciente a su departamento

DEPORTES

Cuánto cuesta fichar a Antoine

Cuánto cuesta fichar a Antoine Griezmann, jugador que interesa al Rayados de Monterrey

New York FC vs Juárez FC: los Bravos se juegan el pase a cuartos de final de la Leagues Cup

Las polémicas declaraciones de Gonzalo Pineda tras quedar eliminado de Leagues Cup: “Las estadísticas son como los bikinis”

Así serían los duelos de cuartos de final de la Leagues Cup hasta el momento

Conductor de ESPN lanza indirecta contra David Faitelson ante potencial demanda del Cruz Azul