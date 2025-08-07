Este es el equipo de la Liga MX que no ha ganado un partido en Leagues Cup

Chivas de Guadalajara es el único club de la Liga MX sin victorias en tiempo reglamentario en la historia de la Leagues Cup. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

La Leagues Cup se ha convertido en un escenario clave para medir el nivel competitivo entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS).

Sin embargo, no todos los equipos mexicanos han logrado adaptarse con éxito al formato del torneo y por ende sus números son negativos en la competencia.

Tal es el caso de Chivas de Guadalajara, que hasta la edición 2025, ostenta una marca que preocupa a sus aficionados: es el único club de la Liga MX que no ha conseguido una sola victoria en tiempo reglamentario en toda la historia del certamen.

Desde su debut en la Leagues Cup, el conjunto rojiblanco ha disputado ocho partidos, con un saldo de cinco derrotas y tres empates.

Aunque logró una victoria en tanda de penales ante Charlotte FC en 2025, el equipo sigue sin conocer el triunfo dentro de los 90 minutos reglamentarios, lo que lo coloca en una posición única y desfavorable entre los representantes mexicanos.

El historial de Chivas en la Leagues Cup incluye enfrentamientos ante diversos clubes de la MLS, como LA Galaxy, FC Cincinnati, Sporting Kansas City, San José Earthquakes, New York Red Bulls y Charlotte FC.

En todos los casos, el equipo tapatío ha mostrado dificultades para imponerse, incluso ante rivales que no figuran entre los más dominantes de la liga estadounidense.

En la edición 2025, Chivas volvió a quedar eliminado en fase de grupos. Su empate ante Charlotte FC, que terminó en victoria por penales, no fue suficiente para revertir la tendencia.

El último partido ante FC Cincinnati, ya sin posibilidades de avanzar, representa una oportunidad simbólica para romper la racha negativa, aunque no cambiará su destino en el torneo.

La falta de victorias en tiempo reglamentario por parte de Chivas ha generado críticas entre analistas y aficionados, quienes cuestionan la planificación deportiva del equipo y su capacidad para competir fuera del entorno local.

La falta de victorias ha generado críticas sobre la planificación deportiva y la capacidad internacional de Chivas.

La Leagues Cup ha sido vista como una vitrina internacional para los clubes mexicanos, especialmente en el mercado estadounidense.

Para Chivas, sin embargo, el torneo se ha convertido en un recordatorio de sus limitaciones recientes. Con cada edición, la presión aumenta y la expectativa de una victoria real no en penales, no por default se vuelve más urgente.

Si el equipo quiere revertir esta narrativa, deberá replantear su enfoque competitivo y demostrar que puede estar a la altura de los desafíos internacionales. De lo contrario, seguirá siendo el único representante de la Liga MX sin triunfos en tiempo reglamentario en la Leagues Cup.