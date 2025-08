Gabriel Milito, técnico de Chivas, confirma alineación para su partido de Leagues Cup

Gabriel Milito destaca el compromiso de Chivas pese a la eliminación en la Leagues Cup 2025.. Mandatory Credit: Vincent Carchietta-Imagn Images

Consumada la eliminación de Chivas en la Leagues Cup 2025, Gabriel Milito compareció ante los medios para hablar del último partido del torneo ante FC Cincinnati. Aunque el equipo ya no tiene posibilidades de avanzar, el técnico argentino dejó claro que el compromiso y la seriedad no se negocian.

“Lo vamos a jugar con mucha seriedad, nos debe de servir este partido para seguir agarrando ritmo, seguir fortaleciendo aspectos. Intentaremos ganar el partido más allá de que las posibilidades se agotaron y no tenemos chance. Nuestra responsabilidad es siempre salir y representar al club de la mejor manera, así lo entendemos, así lo entienden los jugadores”, afirmó Milito.

Chivas llega al duelo contra Cincinnati tras una participación irregular. En su debut, cayó 1-0 ante New York Red Bulls con un gol en la última jugada del partido. Luego, empató 2-2 frente a Charlotte FC en un encuentro vibrante que terminó con victoria rojiblanca en penales por 4-2.

Sin embargo, los resultados no fueron suficientes para avanzar, y el Rebaño quedó fuera por diferencia de goles.

Chivas quedó fuera del torneo por diferencia de goles tras una participación irregular. Mandatory Credit: Jim Dedmon-Imagn Images

Milito también reflexionó sobre el rendimiento del equipo en el torneo. “El equipo de estos dos partidos lo hizo bien, los resultados por supuesto que no fueron los que deseábamos ni los que merecíamos. Este tipo de torneos no te da tiempo para recuperarte, tienes que ganar y ganar, porque si no no tienes muchas opciones”, comentó el estratega.

Aunque no confirmó una alineación alternativa, se espera que algunos jugadores jóvenes tengan minutos ante Cincinnati, como Raúl Rangel, Diego Campillo, José Castillo y Bryan González.

Las ausencias por lesión de Omar Govea, Erick Gutiérrez y Richard Ledezma podrían abrir espacio para nuevas combinaciones en el mediocampo.

Milito insistió en que el funcionamiento del equipo es clave para construir resultados.

Milito confía en que los resultados llegarán con una identidad de juego definida. EFE/Francisco Guasco

“El resultado es consecuencia del funcionamiento, habitualmente para ganar debes jugar bien y me gusta que nuestro equipo pueda definir la identidad. Esa debe ser una de nuestras fortalezas. Los resultados van a llegar, estoy con buenas sensaciones”, expresó el técnico de las Chivas.

El partido ante FC Cincinnati se disputará este jueves 7 de agosto en el TQL Stadium, y marcará el cierre de la participación de Chivas en la Leagues Cup 2025.

Posteriormente, el equipo regresará a México para enfrentar a Santos Laguna en la Jornada 4 del Apertura 2025, donde buscará sumar puntos y consolidar el proyecto de Milito en el torneo local.