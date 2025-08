¿Cuándo regresa la Liga MX tras la pausa por la Leagues Cup 2025?

La Liga MX reanuda el Apertura 2025 tras la pausa por la Leagues Cup

La Liga MX reanudará actividades el viernes 8 de agosto de 2025, tras la pausa generada por la fase de grupos de la Leagues Cup que enfrenta a equipos de México y Estados Unidos.

El torneo Apertura 2025 había sido suspendido temporalmente en la Jornada 3 para permitir la participación de los 18 clubes mexicanos en el certamen binacional frente a equipos de la MLS.

A diferencia de ediciones anteriores, este año el calendario fue ajustado para que la competencia local no se detuviera por completo durante todo el mes, por lo que sus fases finales no interrumpirán el torneo local.

El regreso oficial se dará con el inicio de la Jornada 4, que se disputará del 8 al 11 de agosto. El primer encuentro será el viernes entre Tigres y Puebla en el Estadio Universitario.

Otros duelos relevantes incluyen América vs Querétaro, Atlas vs Pachuca, Mazatlán vs Tijuana, Pumas vs Necaxa, Santos vs Chivas, León vs Monterrey, Juárez vs Toluca y Atlético de San Luis vs Cruz Azul.

Pachuca lidera la tabla general seguido de Toluca, Tigres y Monterrey. (Jovani Pérez)

En cuanto a la tabla general, Pachuca lidera el torneo con nueve puntos tras ganar sus tres primeros partidos. Le siguen Toluca y Tigres con seis unidades, aunque los felinos tienen un partido menos tras no jugar en la jornada 1.

Monterrey también suma seis puntos, mientras que Cruz Azul y América se ubican en la quinta y sexta posición con cinco puntos cada uno. Necaxa, Mazatlán, Atlas y Tijuana completan el grupo de equipos con cuatro unidades.

Chivas, con tres puntos en dos partidos, buscará escalar posiciones en su visita a Santos. León, Puebla, Pumas y Atlético de San Luis también tienen tres puntos, aunque con diferencias de goles negativas.

Juárez suma dos unidades y Querétaro permanece en el fondo de la tabla sin puntos tras tres derrotas consecutivas.

La Jornada 4 será clave para definir el rumbo de varios equipos, especialmente aquellos que tuvieron un arranque irregular.

La Jornada 4 será decisiva para equipos con arranques complicados. (Jovani Pérez)

Además, los clubes que continúan en la Leagues Cup disputarán sus compromisos internacionales entre semana, lo que permitirá mantener el calendario de la Liga MX activo durante los fines de semana.

El nuevo formato busca equilibrar la participación internacional con la continuidad del torneo local, evitando largos parones y permitiendo que los equipos mantengan ritmo competitivo.

La fase eliminatoria de la Leagues Cup continuará hasta el 31 de agosto, pero la Liga MX seguirá su curso sin interrupciones, consolidando un calendario más dinámico para el futbol mexicano.