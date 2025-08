Alexia Putellas externa su desacuerdo con Chicharito Hernández por sus recientes declaraciones: “No sé bien de dónde sale”

En su visita a México, la futbolista del Barcelona se pronunció sobre la polémica con el delantero de las Chivas. (Jovani Pérez)

La controversia en torno a los recientes comentarios de Javier ‘Chicharito’ Hernández sigue generando reacciones. Esta vez, fue la futbolista española Alexia Putellas, referente del FC Barcelona Femenil y dos veces ganadora del Balón de Oro, quien expresó su desacuerdo con las palabras del delantero mexicano, consideradas por muchos como machistas.

Hace unos días, Hernández causó revuelo tras declarar que “las mujeres están fracasando” al no hacerse cargo del hogar y no valorar la masculinidad de los hombres. Estas palabras fueron duramente criticadas en redes sociales y ya le valieron sanciones, además de que varias futbolistas, incluyendo jugadoras de Chivas Femenil, se manifestaron en contra.

Ahora, sumándose a las críticas y señalamientos, durante su visita a la Ciudad de México para actividades con la Fundación Eleven y la inauguración de una cancha remodelada en el Deportivo Reynosa (Azcapotzalco), Alexia Putellas fue cuestionada sobre el tema y respondió con firmeza:

“Evidentemente no estoy de acuerdo en esa frase, no sé bien de dónde sale, pero seas hombre o mujer tienes que elegir lo que realmente te guste y te haga sentir cómodo para que seas capaz de pelear por ello”.

De esta manera, la capitana del Barcelona dejó claro que no comparte la visión expresada por Chicharito, resaltando la importancia de la libertad y la igualdad en una sociedad donde el papel de la mujer ha cobrado cada vez más relevancia.

Por otro lado, cabe recordar que, tras la polémica, Javier Hernández ofreció disculpas públicas, asegurando que sus palabras fueron malinterpretadas y que nunca tuvo la intención de ofender a las mujeres. Asimismo, prometió ser más cuidadoso con sus declaraciones en el futuro para evitar malos entendidos.

“Agradezco de corazón a todos los que me han apoyado, a quienes con respeto, me han compartido sus perspectivas y me exigen ser una mejor persona. Lamento profundamente cualquier confusión o malestar que mis palabras recientes hayan causado; nunca fue mi intención limitar, herir ni dividir. Como padre, hombre y miembro de esta comunidad, mi prioridad es actuar con respeto, humildad y responsabilidad. Estoy escuchando, reflexionando y comprometido a expresarme con una mejor claridad y sensibilidad, especialmente en temas tan delicados”, comentó el ariete mexicano.