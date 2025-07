Terence Crawford señala que Canelo Álvarez es mejor boxeador que Manny Pacquiao (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)

En poco menos de dos meses, Saúl Canelo Álvarez volverá a defender sus títulos unificados en los supermedianos, se enfrentará a Terence Crawford en la disputa de los cinturones en las 168 libras. Con el reciente regreso de Manny Pacquiao al boxeo profesional, diferentes expertos y aficionados debatieron el regreso del Pac-Man.

Recientemente Terence Crawford sorprendió al asegurar que Canelo es mejor boxeador que Manny Pacquiao, situación que rápidamente desató una serie de reacciones. Y es que, el próximo rival del campeón mexicano no dudó en poner la carrera de Álvarez antes que la del filipino.

Esta declaración surgió luego de una dinámica de la revista The Ring, así que Crawford tuvo que escoger qué boxeadores son mejores que Canelo, y entre las opciones dejó fuera a Manny Pacquiao.

Esto dijo Crawford de Canelo Álvarez y Manny Pacquiao

Pacquiao regresó al boxeo profesional ( Stephen R. Sylvanie-Imagn Images)

A través de redes sociales circula el video en el que surgió la dinámica The Ring Magazine. Cada que nombraban a un boxeador, Crawford tenía que decidir si es mejor que Canelo o no, así que empezaron a enlistar campeones mundiales.

Cuando mencionaron a Manny Pacquiao, Crawford no comentó nada e ignoró la propuesta, pese al reciente regreso al cuadrilátero a sus 46 años, no tomó en cuenta el legado de Pacquiao.

Pero, cuando mencionaron a Floyd Mayweather, Óscar de la Hoya y Dmitry Bivol, el norteamericano aseguró que esos boxeadores son mejores que Canelo. Las opciones que le dieron y que desechó fueron las siguientes: Carl Froch, Chris Eubank Jr, Félix Trinidad, Óscar de la Hoya, Manny Pacquiao. Artur Beterbiev y Bernad Hopkins.

Crawford cuestiona la carrera de Canelo Álvarez

Durante el primer cara a cara de Canelo vs Crawford, los boxeadores protagonizaron un tenso momento al borde de los golpes, creó tensión de cara a su próximo enfrentamiento. Crédito: YouTube/ TV Azteca Deportes

“Yo tengo el estilo, tengo las habilidades, tengo el corazón y no voy a quedarme jugando con Canelo porque él no va a jugar conmigo”. Con esta declaración, Terence Crawford dejó clara su postura en la antesala del combate que lo enfrentará al boxeador mexicano el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas.

El estadounidense, conocido como Bud, buscará convertirse en campeón indiscutido del peso supermediano. Durante una conversación en The G.O.A.T.S. Podcast, Crawford analizó la trayectoria de Saúl Canelo Álvarez y reconoció la calidad de los rivales que ha enfrentado.

No obstante, puso en duda el momento en que el mexicano se midió con algunos de ellos. “Canelo tiene un gran currículum, no le voy a quitar eso, ha peleado contra muchos grandes campeones, pero a la edad en que los enfrentó, algunos ya estaban en declive, y cuando no lo estaban, ¿Viste qué pasó? Peleó con Lara y pensé que Lara lo venció”, afirmó el estadounidense.