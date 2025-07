Qué dijo Gabriel Milito, entrenador de Chivas, de la polémica de Chicharito Hernández

Chivas emitió una postura sobre los comentarios machistas de Chicharito Hernández. (EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO)

Javier Chicharito Hernández difundió una serie de mensajes machistas y sexistas que causaron controversia, no solo los aficionados al futbol mexicano cuestionaron sus actitudes, sino que desató un debate en la opinión pública.

Luego del comunicado que emitió Chivas para deslindarse de las opiniones de su jugador, Gabriel Milito también compartió una postura del incidente. El entrenador del club Guadalajara fue cuestionado del tema, por lo que se animó a compartir una postura.

Al término del partido de la Jornada 3 del Apertura 2025, el argentino se animó a compartir su opinión de la controversia que protagonizó Chicharito.

Gabriel Milito asegura que polémica de Chicharito “está cerrado”

Gabriel Milito asegura que polémica de Chicharito “está cerrado” (EFE/Francisco Guasco)

Desde la perspectiva de Milito, el tema de Chicharito quedó en el olvido, pues tanto la directiva como el propio Hernández Balcázar compartieron un comunicado del caso. Por ello Gabriel Milito se limitó a decir lo siguiente:

“Con respecto a lo que pasó con Javier, me enteré, leo muy poco prensa. Creo que es un tema bastante claro y que está cerrado por parte del club a través de un comunicado, por parte de Javier a través de su comunicado”.

Por otra parte, insistió que él no tiene que compartir otra postura distinta, pues Chivas ya habló al respecto. “Yo como entrenador, mucho para agregar, no tengo. No es que me quiera desligar de la respuesta, pero es un tema cerrado. Yo quiero enfocarme y centrarme puramente en el juego, en lo deportivo”, precisó.

Por último, añadió que la situación debe de olvidarse tras las acciones que emprendió tanto Chivas como la Federación Mexicana de Futbol (FMF). “Estos temas, Javier como protagonista, el club como institución ya lo han dejado claro a través de los comunicados ¿no? no tengo nada más para agregar“, finalizó.

Chivas anuncia su postura por los mensajes de Chicharito Hernández (X/ @Chivas)

FMF sanciona a Chicharito por mensajes sexistas

En un comunicado oficial de la FMF anunció que, tras concluir su investigación, la Comisión de Género y Diversidad determinó que Javier Hernández, delantero de Chivas de 37 años, violó reglas al promover estereotipos sexistas, por lo que fue sancionado con una multa económica y un apercibimiento.

“La Comisión de Género y Diversidad de FMF anuncia que ha iniciado un proceso de investigación que busca prevenir y sancionar este tipo de conductas, determinando imponer una multa económica y un apercibimiento a Javier ‘El Chicharito’ Hernández en el sentido de que esta Comisión tomará medidas más severas en caso de reincidencia”, informaron.

Por otra parte, el Club Deportivo Guadalajara tomó distancia de las opiniones de su jugador, aclarando mediante un comunicado que las publicaciones de Chicharito reflejan una postura personal y no representan ni los principios ni los valores de la institución.