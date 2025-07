Óscar de la Hoya vuelve recordar su etapa al lado de Canelo Álvarez: “Haces todo por ellos y luego te dan una bofetada”

Oscar de la Hoya recuerda su etapa al lado de Canelo Álvarez (Crédito | Joe Camporeale-USA TODAY Sports)

Óscar de la Hoya y Saúl Canelo Álvarez son dos personajes del boxeo más destacados en la última década. Y es que ambos trabajaron juntos como promotor y boxeador hasta 2019, sin embargo, las diferencias que tuvieron causaron que cada quien tomara un rumbo diferente.

Tras esto, Álvarez siguió escribiendo su trayectoria en el boxeo de gran manera hasta convertirse en uno de los referentes más importantes del boxeo en los últimos tiempos, mientras que Golden Boy continuó promoviendo a otros peleadores importantes como Ryan García, William “Camarón” Zepeda, Gabriela Fundora, entre otros más.

Óscar de la Hoya recuerda su etapa al lado de Canelo Álvarez

En entrevista con Ring Champs, Óscar de la Hoya aseguró que su equipo y él forjaron la carrera de Canelo, sin embargo, señaló que en cierto punto los peleadores se vuelven malagradecidos.

“Desde que Canelo pudo pelear en Estados Unidos a los 18 años, lo firmamos, lo promovimos y forjamos su carrera. Llega un punto en el que los peleadores se vuelven malagradecidos. Es muy triste. Haces todo por ellos y luego te dan una bodetada”, declaró de la Hoya.

Además, agregó que estaba pasando por un mal momento durante ese tiempo ya que se encontraba en rehabilitación.

“No hice nada. Por favor, dime qué hice para no cometer el mismo error. Estaba pasando por un momento difícil (en el pasado), no es ningún secreto. Rehabilitación, esto y aquello. De hecho, llamé a Canelo mientras estaba en rehabilitación. Le dije ‘Lo siento, estoy aquí. No puedo ir’. Me respondió: ‘Lo entiendo. Vamos a ganar’, y punto”, dijo el promotor.

Oscar de la Hoya considera que Canelo Álvarez no es el mejor libra por libra del mundo y revela que boxeadores están por encima de él (Crédito: REUTERS)

Cabe mencionar que Saúl y Golden Boy no terminaron su relación laboral del todo bien, pues el boxeador mexicano terminó demandando por “incumplimiento de contrato”. Después de ese momento, ambas figuras han tenido discusiones acaloradas, la más reciente fue el año pasado durante la presentación de la pelea entre Álvarez y Jaime Munguía.

Canelo Álvarez y su contrato con Turki Sheikh

Por otra parte, este año el oriundo de Guadalajara decidió darle un cambio al rumbo de su carrera y firmó un contrato millonario con el jeque árabe, Turki Al-Sheikh por cuatro peleas. La primera de ellas se llevó a cabo el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita y fue la función entre el mexicano y William Scull.

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

La segunda será el combate entre Saúl Álvarez y Terence Crawford que tendrá lugar en el Allegiant Stadium en Las Vegas, el próximo 13 de septiembre. En esa noche, Canelo tendrá uno de los retos más importantes en su carrera y pondrá en juego su campeonato indiscutido de las 168 libras.