Newell’s hace oficial acuerdo con Pumas por Keylor Navas: esto pagaron por el portero

Keylor Navas firmará con Pumas; Newell's llegó a un acuerdo para liberarlo (X/ @Newells)

La tarde de este lunes 21 de julio, el Club Atlético Newell’s Old Boys confirmó la baja de Keylor Navas, por lo que el reconocido portero llegará a Pumas y se convertirá en un gran fichaje para los universitarios y la Liga MX. Por medio de un comunicado en redes sociales, el conjunto argentino reveló el acuerdo al que llegó con la directiva del Pedregal.

Tras varias semanas de incertidumbre y negociaciones, el Newell’s aseguró que Navas ya no formará parte del plantel a partir de este día, y adelantó que ya viaja para reportar con el club Universidad Nacional.

"El Club Atlético Newell’s Old Boys informa a sus socios, socias e hinchas que el futbolista Keylor Navas ya no forma parte del plantel profesional de fútbol y continuará su carrera en Pumas de México", se lee en el inicio del comunicado.

¿Cuánto pagó Pumas por Keylor Navas?

Los Leprosos explicaron el acuerdo millonario al que llegaron con la directiva auriazul para que Navas firme con ellos, la compensación económica que exigieron fue de USD un millón 900 mil (1,900,000 USD) más variables de cargos que cubrirá el equipo mexicano que ascienden a USD 100 mil (100,000 USD).

Es decir, Pumas pagará en total USD dos millones (2,000,000.00 USD) por el fichaje del mejor portero de la Concacaf.

“El acuerdo le representará el Club Atlético Newell’s Old Boys una compensación económica por valor de u$s 1.900.000, más u$s 100.000 en variables a cargo de Pumas, llegando así a los u$s 2.000.000 (dólares)″, publicaron en redes.

Keylor Navas deja el Newell's y llegará a Pumas, así lo informó el club argentino (X/ @Newells)

A su vez, la escuadra argentina precisó que esta decisión se tomó basada en los valores de la institución, pese a los modos en los que el costarricense partió del club, defendieron su postura y que optaron por la unidad del equipo.

“Esta decisión ha sido tomada en función de la convicción de sostener un proyecto colectivo donde el compromiso, la profesionalidad y el respeto por los valores del club son pilares innegociables. Creemos firmemente que para alcanzar nuestros objetivos deportivos y humanos, es indispensable que cada integrante camine en la misma dirección, priorizando siempre lo grupal por sobre lo individual”.