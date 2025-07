Liga MX Femenil: se posiciona como la tercera liga femenina más vista del mundo

El fútbol femenino cada vez gana terreno entre los amantes del fútbol. (Luz Coello/ Infobae)

La Liga MX Femenil continúa consolidándose como un referente global. Con cifras que superan las expectativas, sobresale como la tercera liga femenina con mayor audiencia promedio de asistencia en estadios.

Desde su nacimiento en 2017, la liga ha mostrado una rápida progresión en todos los frentes. El Clausura 2024 registró 511 083 asistentes en total —368 120 en fase regular y 142 963 en liguilla—, además, la final entre las Rayadas de Monterrey y América alcanzó 975 830 espectadores en televisión.

En ese mismo torneo se contabilizaron 10.81 millones de televidentes en conjunto, con un promedio de 436 000 por jornada, y 1.85 millones de seguidores en redes sociales. El perfil de la afición también cambió: en el Clausura 2025 aumentó en 13 % la asistencia a los estadios con un total de 319 441 asistentes en fase regular. Lo anterior, la coloca solo por detrás de la National Women’s Soccer League (NWSL) de Estados Unidos y la Frauen-Bundesliga de Alemania.

En asistencia, mantiene el tercer lugar mundial con un promedio cercano a 3 100 espectadores por partido, solo debajo de la NWSL, que registra aproximadamente 7 930.

Su crecimiento de audiencia entre 2021 y 2023 fue del 176.9 % —un salto significativo que refleja la evolución del torneo— . En comparación regional, solo fue superada por la NWSL y la Frauen-Bundesliga.

Audiencia digital sin precedentes

El Clausura 2025 rompió barreras en el terreno digital. Acumuló 22.4 millones de visualizaciones en plataformas digitales y televisión, con un promedio de 329 000 vistas por partido, basado en la transmisión gratuita de 52 encuentros.

La estrategia “Fut Fem Donde Sea” permitió que partidos relevantes, como América vs Cruz Azul alcanzaran 885 000 vistas, y el duelo América vs Querétaro superara 1.1 millones. Adicionalmente, la Final de Vuelta del Clausura 2025 de Pachuca vs América acumuló 1.8 millones de vistas digitales.

El modelo de difusión se amplió gracias a la inclusión de partidos en plataformas gratuitas como YouTube, Facebook y TikTok. Las transmisiones de seis equipos —Rayadas, América, Cruz Azul, Pumas, Toluca y Necaxa— buscan reforzar la visibilidad del torneo.

Desafíos y oportunidades

A pesar de los avances, la liga mexicana aún tiene varios elementos por mejorar, sin embargo, ha mostrado una gran mejoría que, a su vez, se ha visto reflejado un avance en el nivel futbolístico en la Selección Nacional.

El principal reto seguirá siendo consolidar la asistencia en estadios. La presidenta Mariana Gutiérrez ha realizado ajustes como cambiar horarios a domingos, lo que ya incrementó en 25 % la audiencia en jornadas.

En contra parte, en plataformas digitales, se registran comentarios como los de usuarios en Reddit que señalan “producción de calidad amateur” en las transmisiones; señalan fallas en audio, resolución y narración.

Según foros en línea, la liga enfrenta retos adicionales: desigualdad salarial, falta de infraestructura y la percepción de que el fútbol femenino es aún un nicho, lo que obliga a mejorar la liga desde lo interno y cultural.

Perspectiva futura

El éxito alcanzado, sustentado en asistencia récord, audiencias digitales y presencia mediática, marca un nuevo paradigma para el deporte femenil en México. La Liga MX Femenil cuenta con una estructura que puede sostenerse por sí misma, generar recursos propios y atraer inversión adicional.

Sin embargo, para posicionarse aún más en el plano internacional será necesario consolidar la producción en medios, establecer acuerdos de transmisión más sólidos en televisión abierta, ofrecer salarios competitivos y asegurar inversión en infraestructura y desarrollo de talento. Solo así podrá ir más allá del tercer sitio y consolidarse como una de las principales ligas femeninas del mundo.