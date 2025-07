Liga MX Femenil: cuándo, a qué hora y dónde ver la jornada 1 del Apertura 2025

Ya hay fechas, horarios y transmisiones de la jornada 1 de la Liga MX Femenil : (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Luego de varias semanas de descanso, la Liga MX Femenil volverá a la acción el próximo 11 de julio con el partido entre Necaxa y Mazatlán correspondiente a la jornada 1 del Apertura 2025, que se llevará a cabo en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

Ese mismo día, seguirá la actividad de la primera fecha con el encuentro de Querétaro contra Santos que se disputará en el Estadio Corregidora. El sábado los partidos continuarán cuando juegue León vs Tijuana y Juárez vs Atlas. Mientras que el domingo, se cerrará la jornada con los duelos de Puebla vs Pachuca, Pumas vs Rayadas, Atlético de San Luis vs Guadalajara, América vs Cruz Azul y Tigres vs Toluca.

Este será el regreso de la Liga MX Femenil luego de que en el torneo pasado Pachuca se quedara con el título tras vencer al América 3-2 (marcador global) en lo que fue la gran final.

Charlyn Corral mandó un mensaje a sus críticos luego de convertirse en campeona de la Liga MX Femenil (Luz Coello/ Infobae México)

Cuándo, a qué hora y dónde ver la jornada 1 de la Liga MX Femenil

De los 9 partidos, 4 se transmitirán por la aplicación de Tubi gratuitamente, otros 3 irán por ViX y los canales oficiales de la Liga MX Femenil, mientras que los últimos 2 se podrán ver por televisión de paga por Fox Sports y ESPN.

Necaxa vs Mazatlán | viernes 11 de julio de 2025 | 17:00 horas | ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).

Querétaro vs Santos | viernes 11 de julio de 2025 | 19:00 horas | Tubi .

León vs Tijuana | sábado 12 de julio de 2025 | 17:00 horas | Tubi .

Juárez vs Atlas | sábado 12 de julio de 2025 | 21:00 horas | Tubi .

Puebla vs Pachuca | domingo 13 de julio de 2025 | 12:00 horas | Tubi .

Pumas vs Rayadas | domingo 13 de julio de 2025 | 12:00 horas | ViX y canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).

Atlético San Luis vs Guadalajara | domingo 13 de julio de 2025 | 17:00 horas | ESPN 4 y Disney +.

América vs Cruz Azu l | domingo 13 de julio de 2025 | 17:00 horas | ViX y y canales oficiales de la Liga MX Femenil (YouTube, Facebook y TikTok).

Tigres vs Toluca | domingo 13 de julio de 2025 | 19:00 horas | Fox Sports

América y Pachuca disputan el título del Clausura 2025 de la Liga MX Femenil. CRÉDITO: Luz Coello/ Infobae México

Partidos clave del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil

Luego de que se diera a conocer el calendario oficial del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, los partidos más destacados serán los siguientes:

Jornada 1: Pumas vs Monterrey (domingo de julio) Jornada 1: América vs Cruz Azul (domingo de julio) Jornada 2: Pachuca vs Pumas (jueves 31 de julio) Jornada 4: Pumas vs Cruz Azul (lunes 4 de agosto) Jornada 5: Chivas vs Cruz Azul (viernes 8 de agosto) Jornada 7: Pumas vs América (domingo 18 de agosto) Jornada 7: Atlas vs Chivas (domingo 18 de agosto) Jornada 10: Tigres vs Monterrey (domingo 8 septiembre)