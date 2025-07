Julio César Chávez descarta que le afecte a Canelo Álvarez una derrota ante Crawford: “Para eso se hicieron las divisiones”

Julio César Chávez ve como favorito a Canelo Álvarez sobre Terence Crawford Foto: Ig/@jcchavez115

Canelo Álvarez vs Terence Crawford se ha convertido quizá en la pelea más esperada del año debido a lo que ambos pugilistas representan en la época actual del boxeo mundial. Y aunque el combate genera grandes expectativas, también ha creado una serie de críticas por la diferencia de peso que existe entre los dos.

El mexicano y el estadounidense medirán sus fuerzas el próximo 13 de septiembre en el Allegiant Stadium, donde estarán en juego todos los campeonatos del peso supermediano y el legado de cada uno. Álvarez expondrá sus cuatro fajillas (CMB, AMB, OMB, FIB), mientras que Bud subirá hasta dos categorías para el reto.

Canelo Álvarez y Terence Crawford pelarán el próximo 13 de septiembre por el campeonato indiscutido de las 168 libras (X@Turki_alalshikh)

Julio César Chávez descarta que le afecte a Canelo Álvarez una derrota ante Terence Crawford

En entrevista con el canal KGTV, Julio César Chávez aseguró que no cree que le afecte a Canelo Álvarez una derrota ante Terence Crawford, pues señaló que perder ante el estadounidense sería una falta de respeto para el mismo tapatío.

“Definitivamente no (afectaría en el legado de Canelo la derrota). Digo, le va a afectar en lo anímico porque no ganarle a Crawford se me hace una falta de respeto a él mismo. Porque Canelo es un gran peleador, un peleador que se quita golpes, que pega fuerte, que va para adelante, un peleador inteligente y Crawford eso lo es, pero creo que definitivamente para eso se hicieron las divisiones para pelear en cada peso”, dijo el excampeón mexicano.

Cabe indicar que en entrevistas anteriores, el excampeón mexicano ya ha mencionado que Álvarez ganará el combate, pues peleará en su peso natural, es decir, el peso supermediano, categoría que ha dominado desde el 2021.

Canelo Álvarez y Terence Crawford tuvieron su tercer careo rumbo a la pelea que sostendrán en septiembre (Captura de pantalla | The Ring)

Canelo Álvarez vs Terence Crawford; pelea criticada por el peso

Hasta ahora, las apuestas dan como favorito al pugilista jalisciense, y es que además de dominar la división de las 168 libras, se ha mantenido activo peleando dos veces al año, mientras que Terence Crawford, llegará con inactividad importante, ya que su último combate fue el 3 de agosto de 2024 cuando se enfrentó a Israil Madrimov por el campeonato superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), mismo que consiguió al ganar por decisión unánime.

Con casi 35 años, el peleador de Guadalajara ha logrado conquistar cinturones en cuatro categorías, dominando la división de las 168 libras desde 2021. Además, ostenta un récord amplio de 63 victorias (por la vía del nocaut), 2 empates y un par de derrotas. Por su parte, Terence, de 37 años, suma dos unificaciones en dos divisiones distintas en la era de los cuatro organismos y una marca impecable de 41 triunfos, de los cuales ha noqueado en 31.

Finalmente, en el marco de la promoción del combate, los dos peleadores se han visto frente a frente tres veces, esta última en la T-Mobile Arena donde siguieron mostrando la rivalidad que han creado. Sin embargo, a diferencia del careo de Nueva York, donde el tapatío le propinó un empujón al estadounidense, en este no hubo contacto, aunque sí momentos de tensión, afirmando el respeto que se tienen ambos.