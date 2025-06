Peso Pluma ignora a Julio César Chávez Jr. y muestra apoyo a Jake Paul

Peso Pluma mostró su total apoyo a Jake Paul para su pelea contra Julio César Chávez Jr. Fotos: Reuters

Este sábado 28 de junio, Julio César Chávez Jr. se enfrentará a Jake Paul en un combate que ha despertado un interés mediático. Desde que confirmaron la pelea, el público ha divido opiniones sobre lo que pasará arriba del ring. Pero, en vísperas del evento de boxeo sobresalió una postura a favor del norteamericano.

El cantante de corridos tumbados, Peso Pluma, mostró su total apoyo a Jake Paul, ignoró por completo a Chávez Jr., pese a que el artista tiene un gran público mexicano, decidió alentar abiertamente al youtuber, por lo que le deseó éxito en su pelea.

Este 26 de junio, en la última conferencia de prensa previa a la pelea, Jake Paul reveló que Peso Pluma está de su lado, así que se lanzó contra el Junior por esta postura controversial.

Peso Pluma asegura que Jake Paul vencerá a Julio César Chávez Jr. (Gary A. Vasquez-Imagn Images)

“Estoy peleando para representar a Puerto Rico en esta pelea, y los mexicanos están de mi lado. Peso Pluma dijo ayer que voy a ganar ¿ese es tu chico? ¿ese es tu chico? porque parece que es mi chico, parece que es mi maldito hombre", sentenció.

Peso Pluma asegura que Jake Paul vencerá a Julio César Chávez Jr.

En un reciente encuentro que tuvo el intérprete del tema Ella baila sola convivió con el pugilista norteamericano, fue ahí cuando Paul le cuestionó “entonces ¿Quién crees que va a ganar?“, Hassan Emilio soltó una risa antes de responder y posteriormente expresó “tú mi amigo”.

Aseguró que Jake Paul vencerá a Chávez Jr., así que cuando justificó su respuesta comentó que su relación con el influencer lo hizo decantarse por él en lugar del ex campeón mexicano.

La esperada pelea se celebrará este 28 de junio en California. El hijo del ‘César del Boxeo’ quiere callar al polémico youtuber tras semanas de provocaciones.

“A Julio lo he visto en un par de veces, pero, no he tenido interacción con él, así que voy a apoyarte a ti, eres mi amigo”.

Posteriormente, Paul agregó que respeta mucho al público mexicano y de inmediato Peso Pluma cuestionó: “¿Lo vas a noquear?“, de inmediato Jake respondió ”Sí“, así que el artista de narco corridos agregó: ”Voy a apostar“.

Jake Paul vs Julio César Chávez Jr.: dónde ver en vivo

El próximo sábado 28 de junio de 2025, el mundo del boxeo será testigo de un enfrentamiento que ha captado la atención tanto de fanáticos tradicionales como de nuevas audiencias: el combate entre Julio César Chávez Jr. y Jake Paul en el Honda Center de Anaheim, California (Estados Unidos).

La pelea, que comenzará con la cartelera a las 18:00 hrs y tendrá su combate estelar alrededor de las 22:00 (hora del centro de México), se transmitirá en México a través de la plataforma DAZN en modalidad de pago por evento (PPV) por 291 pesos mexicanos.