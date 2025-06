Revelan que Cruz Azul ya tiene portero sustituto en caso de que se vaya Kevin Mier

Cruz Azul ya tendría un sustituto en caso de que Kevin Mier se vaya (USA TODAY Sports vía Reuters Con)

Kevin Mier se ha convertido en un jugador importante para el cuadro de Cruz Azul debido a sus grandes actuaciones dentro del terreno de juego, provocando el interés de varios equipos. Y es que esta semana varios rumores pusieron al arquero colombiano dentro de la órbita del Porto , equipo que dirige Martín Anselmi.

Y aunque Iván Alonso , director deportivo de Cruz Azul , aseguró que no ha llegado una oferta por Mier, eso no descarta una futura venta, ya que su corta edad y cualidades lo convierten en un gran prospecto para el fútbol europeo.

¿Quién será el portero sustituto en caso de que Kevin Mier de Cruz Azul?

En la Noria la prioridad por el momento es mantener la estabilidad en la portería. Aunque los rumores sobre una transferencia de Mier al continente europeo circulan con frecuencia, el cuerpo técnico encabezado por Nicolás Larcamón ha decidido no buscar un nuevo guardameta en este mercado de pases. Sin embargo, ante una posible futura venta del portero colombiano, Emanuel Ochoa podría ocupar su lugar, pues ese fue el plan con el que lo trajeron.

“No hay nada sobre Kevin Mier. Gudiño se queda, es un portero que les gusta, de mucha confianza. Y también está lo de Emanuel Ochoa, lo trajeron para ser el sustituto de Mier en cuanto se fuera”, afirmó Adrián Esparza Oteo.

¿Quién es Emanuel Ochoa, tercer portero de Cruz Azul?

El interés de Cruz Azul por reforzar su plantilla ha llevado al club a fijarse en jóvenes talentos con experiencia internacional. Un caso representativo es el del portero Emmanuel Ochoa, quien, según consignó la prensa, llega con un futuro prometedor tras su paso por The Town FC en la MLS Next Pro, donde completó 48 partidos durante 2024. El arquero, nacido en California y de raíces mexicanas, concluyó su cesión acumulando 61 goles recibidos y 13 partidos sin encajar anotaciones.

El portero cuenta con doble nacionalidad, lo que le abrió la puerta para representar tanto a Estados Unidos como a México a nivel internacional. A lo largo de su formación, Ochoa ha participado en convocatorias de ambas selecciones juveniles. Durante el premundial sub-20 de Concacaf, disputado recientemente, defendió la portería de la Selección Mexicana, donde destacó como titular durante el torneo.

La carrera de Ochoa comenzó en las filas del San José Earthquakes, donde completó su proceso de formación. No obstante, no consiguió debutar con el primer equipo, lo que motivó que buscara minutos en The Town FC, filial en la MLS Next Pro. A pesar de su corta trayectoria, el joven portero ha despertado expectativas dentro y fuera de Estados Unidos, especialmente por su rendimiento con el combinado tricolor en torneos internacionales.