Qué pasará con Jaime Munguía y la victoria ante Bruno Surace tras segundo positivo en doping

Jaime Munguía volvió a dar positivo a prueba de doping tras su pelea contra Bruno Surace (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Jaime Munguía volvió a dar positivo en su prueba de doping, este 17 de junio la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) abrió la prueba “B” y el resultado fue el mismo de la prueba “A”. El equipo de comunicación del boxeador tijuanense reveló que Munguía estuvo presente durante la apertura de la muestra.

"Hoy podemos confirmar que la muestra B de Jaime Munguía ha sido abierta y analizada, y que, al igual que la muestra A, también resultó positiva. Jaime estuvo presente en Utah para la apertura de la muestra B, demostrando su respeto por el proceso y su total compromiso con la transparencia y la cooperación en cada etapa“, informaron.

Con este panorama, la victoria de Jaime Munguía ante Bruno Surace estaría en riesgo, pues, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le podrían regresar el invicto al francés.

¿Jaime Munguía perderá su victoria ante Bruno Surace por segundo positivo en doping?

Jaime Munguía venció a Surace en la revancha (REUTERS/Hamad I Mohammed)

Debido a que la prueba B de Munguía también dio positivo a sustancias prohibidas, la VADA tiene la facultad de notificar a los organismos mundiales de boxeo para revocar resultados. En este caso, la más reciente pelea del mexicano fue en su revancha ante Surace.

En consecuencia, Jaime Munguía enfrentaría una sanción por parte del British Boxing Board of Control y la pelea podría ser declarada como “No Contest”, es decir que no habría algún vencedor o perdedor, según reportó The Ring, y con ello el francés recuperaría su récord invicto.

Jaime Munguía desconoce segundo positivo a doping

El equipo de Jaime Munguía desconoció el segundo positivo a doping, ya que rectificaron que el peleador de 28 años no ingirió algún tipo de sustancia prohibida que pudiera comprometer su ética deportiva.

"Queremos reiterar que este resultado no cambia nuestra postura: Jaime no ingirió de manera consciente ni intencional ninguna sustancia prohibida. Mantenemos firmemente la convicción de que este resultado fue causado por contaminación y seguimos tomando todas las medidas posibles para identificar su origen", publicaron en redes.

Comunicado oficial de Jaime Munguía por segundo positivo a doping (IG/ @jaimemunguiaoficial)

Además, enfatizaron que colaborarán con las autoridades para esclarecer la situación, pues argumentaron que pudo tratarse de una contaminación ajena a la dieta y suplementos que consume el boxeador.

“Aún estamos a la espera de la aclaración por parte de los especialistas sobre los niveles específicos detectados en las muestras. Como siguiente paso, nuestro equipo está enviando a un laboratorio acreditado por la VADA la lista de todos los suplementos y productos que Jaime utilizó para su análisis. Este paso es crucial para ayudar a determinar cómo pudo haber ingresado la sustancia a su organismo y garantizar la integridad del proceso de revisión”, finalizaron.