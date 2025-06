Esto dijo Javier Aguirre por la derrota del Tri ante Suiza: “No me gusta perder”

Javier Aguirre encaró la derrota ante Suiza (X/ @miseleccionmx)

La selección mexicana perdió 2 - 4 ante Suiza, situación que no dejó contenta a la afición, pues volvieron a cuestionar la calidad de Javier Aguirre con el Tri, así como de los jugadores que tuvieron actividad en los 90 minutos.

Pero, el principal crítico de esta situación fue el propio Vasco Aguirre, ya que encaró el resultado, pues aceptó que el equipo no jugó como esperaba, razón por la cual analizó el desempeño de los jugadores.

Al término del partido, el técnico del Tri compartió ante la prensa sus impresiones del partido, y fue ahí cuando aceptó que sintieron el nerviosismo, principalmente cuando el rival dominaba el esférico. Pese a las inconsistencias arbitrales, el Vasco no se excusó en ellas.

¿Qué dijo Javier Aguirre de la derrota de México ante Suiza?

Desde la perspectiva de Aguirre, la selección mexicana no jugó bien, y confesó que no le convenció el desempeño del equipo. A pesar de que era un duelo amistoso, el Vasco se sinceró y confesó que no le gustó la derrota, principalmente por tener un marcador tan diferenciado.

“Nos asustamos con el gol en contra, estábamos nerviosos con y sin la pelota, nos temblaban las patitas cada que se acercaban estos amigos […] No jugamos bien y merecimos la derrota, pocas cosas me gustaron, menos de lo que me hubiera gustado", precisó.

Por otra parte, aceptó que con estos resultados puede conocer la actitud de los jugadores en la cancha. "Ante la adversidad conoces a la gente. No me gusta perder, pero, que con este marcador veo las conductas de los jugadores y eso es lo que yo quiero, saber quién tiene tamaños para superar la derrota“, enfatizó.

México perdió 2 - 4 ante Suiza en su primer partido amistoso previo a Copa Oro

La selección mexicana sufrió una contundente derrota de 4-1 frente a Suiza en un partido amistoso que marcó el inicio de su preparación para la Copa Oro 2025. El marcador final se selló en los últimos minutos del partido, cuando Suiza anotó su cuarto gol en el tiempo agregado, ampliando la ventaja y dejando sin opciones a México.

Los goles del Tricolor fueron a cargo de Santiago Giménez y Ángel Sepúlveda. Durante el encuentro, el equipo mexicano intentó reaccionar, destacando el gol de Sepúlveda en el minuto 74, quien con un potente disparo de zurda redujo momentáneamente la diferencia a 3-2. Sin embargo, los esfuerzos no fueron suficientes para revertir el resultado.

El partido estuvo marcado por varios cambios en la alineación mexicana. En el minuto 73, ingresaron al campo Ángel Sepúlveda, Edson Álvarez y Efraín Álvarez, sustituyendo a Santiago Giménez, Erik Lira y César Huerta, respectivamente. Posteriormente, en el minuto 82, Marcel Ruiz reemplazó a César Montes, quien minutos antes había protagonizado un choque con el jugador suizo Mateo Chávez, lo que detuvo momentáneamente el juego.