Del asfalto al cine: las historias de NASCAR que encendieron la pantalla grande

Las películas “Greased Lightning” y “The Last American Hero” llevaron al cine las historias reales de Wendell Scott y Junior Johnson, dos pilotos que desafiaron los límites sociales y personales para dejar huella en NASCAR.

Hollywood y NASCAR han compartido pista más de una vez. La velocidad, la intensidad y las historias personales que rodean al campeonato automovilístico estadounidense más importante han sido terreno fértil para el cine. La NASCAR Cup Series no solo ha marcado récords en los óvalos, también ha dado forma a películas y documentales que capturan su esencia: drama, riesgo, rivalidades legendarias y protagonistas que no siguen reglas.

Una de las cintas pioneras en retratar esta conexión fue “Greased Lightning” (1977), dirigida por Michael Schultz. La película cuenta la historia de Wendell Scott, el primer piloto afroamericano en competir en NASCAR. Su carrera fue una lucha constante contra la segregación racial y la discriminación, pero también una muestra de determinación. Interpretado por Richard Pryor, el filme rinde homenaje a un pionero que abrió camino en un deporte dominado por blancos durante décadas.

Otra producción destacada es “The Last American Hero” (1973), inspirada en la vida de Junior Johnson, un piloto que pasó de contrabandista a leyenda del automovilismo. Bajo la dirección de Lamont Johnson y con Jeff Bridges como protagonista, la película retrata la redención de un joven impulsivo que encuentra su lugar en las pistas.

En el terreno del documental, “Tim Richmond: To the Limit”, dirigido por Rory Karpf, ofrece una mirada íntima al piloto que marcó los años 80 con su carisma y estilo rebelde. Richmond no solo acumuló victorias, sino también controversias, convirtiéndose en una figura icónica. Su vida inspiró incluso al personaje de Cole Trickle, interpretado por Tom Cruise en “Days of Thunder” (1990).

También destaca el documental “Petty Blue” (2010), narrado por Kevin Costner, que revive el legado de Richard Petty, conocido como “El Rey” de NASCAR. Su auto azul número 43 es parte de la cultura popular y sirvió como base para el personaje animado “El Rey” en la saga “Cars” de Pixar.

Uno de los relatos más intensos del automovilismo reciente es el de “Unrivaled: Earnhardt vs. Gordon” (2019). El documental retrata la histórica rivalidad entre Dale Earnhardt y Jeff Gordon, dos pilotos con estilos opuestos que protagonizaron duelos memorables. Su competencia en pista definió toda una era para los fanáticos.

El dramatismo también ha encontrado lugar en la era moderna. La producción “So Damn Close: Atlanta ‘24” relata el emocionante desenlace de la carrera de NASCAR en Atlanta, donde el mexicano Daniel Suárez cruzó la meta apenas .003 segundos antes que Ryan Blaney y Kyle Busch. Este momento lo catapultó como uno de los protagonistas de la temporada y lo consolidó como referente latino en la categoría.

Precisamente, Daniel Suárez es el centro de la segunda temporada de la serie documental “NASCAR: A toda velocidad”, que ya se encuentra disponible en Netflix. La producción sigue los pasos del piloto regiomontano, mostrando sus estrategias, entrenamientos, momentos de tensión y también la presión de representar a México en una de las competencias más exigentes del automovilismo mundial.

Además del lanzamiento en streaming, los fanáticos mexicanos tendrán la oportunidad de ver a Suárez en acción en su país. Del 13 al 15 de junio de 2025, el Autódromo Hermanos Rodríguez será sede del NASCAR Mexico City Weekend, un evento sin precedentes que traerá la emoción de la NASCAR Cup Series directamente a la capital mexicana.

Desde la izquierda, los pilotos de NASCAR Christopher Bell, Ryan Blaney, Chase Elliott y Daniel Suárez promueven una carrera, el 26 de febrero de 2025, en la Ciudad de México. (AP Foto/Jenna Fryer)

Durante este fin de semana de competencia, se reunirán pilotos de élite, equipos internacionales y miles de seguidores. El evento promete carreras emocionantes, actividades familiares y una fiesta automovilística al más alto nivel. Para Suárez, será una carrera especial, no solo por competir ante su gente, sino por hacerlo en una pista histórica.

Los boletos para el NASCAR Mexico City Weekend ya se encuentran disponibles en Ticketmaster. La organización espera una asistencia masiva, en lo que podría convertirse en uno de los eventos deportivos más relevantes del año en el país.

dddd

(Cortesía: Daniel Suárez)

La combinación entre cine, streaming y pista ha permitido que NASCAR trascienda su entorno original. Sus historias, cargadas de velocidad y emoción, continúan inspirando a nuevas generaciones dentro y fuera de los circuitos. Y con figuras como Daniel Suárez, la narrativa se renueva, ahora con acento mexicano y con el mismo rugido de motor que ha hecho de este deporte un fenómeno mundial.