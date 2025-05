Canelo Álvarez respalda a Jaime Munguía de su positivo en el antidopaje y descarta responsabilidad de Eddy Reynoso

Canelo Álvarez respalda a Jaime Munguía luego de que diera positivo a una prueba antidopaje Crédito: Luz Coello/ Infobae México

El día de ayer se dio a conocer que Jaime Munguía dio positivo a una prueba antidopaje que se realizó el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita antes de su pelea contra Bruno Surace.

Pues de acuerdo con la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA), el boxeador mexicano mostró la presencia de metabolitos de origen exógeno, una sustancia que están prohibida en el boxeo. Ahora, Munguía tendrá hasta 10 días para solicitar el análisis de su muestra B y así evitar sanciones.

Canelo Álvarez respalda a Jaime Munguía y descarta responsabilidad de Reynoso

Ante dicho incidente, su compatriota Canelo Álvarez habló al respecto. Durante la cuarta edición del torneo No Golf, No Life, el tapatío aseguró que está al 100 por ciento con Munguía y que seguramente lo va a aclarar, además, enfatizó que Eddy Reynoso no tiene nada que ver en este hecho, pues él solo se dedica entrenarlos.

“Obviamente con Munguía estamos al 100 por ciento, solamente él sabe lo que pasó. Obviamente la gente le tira a Eddy. Eddy nada más lo entrena y punto. Hace tiempo le dije a Eddy, el día que vayas a agarrar un peleador, tú tienes que darle todo, de comer, suplementación, para qué, para que no te pasen estas cosas, y han pasado y le echan toda la culpa al Canelo Team. Lo que si tengo bien claro, es que nosotros creemos en Munguía y seguramente lo va a aclarar pronto y Eddy Reynoso solo se dedica a entrenar" declaró Álvarez.

Canelo Álvarez respaldó a Jaime Munguía y descartó responsabilidad del Canelo Team Crédito: Infobae México | Luz Coello

Y es que cabe mencionar que las redes comenzaron a estallar en contra del Canelo Team debido a que este no es el primer caso relacionado al dopaje que tienen, pues problemas similares han ocurrido con boxeadores como Óscar Valdez, Julio César Martínez o el propio Canelo Álvarez.

Jaime Munguía aclara su positivo en el antidopaje

El propio Jaime también salió a aclarar la situación diciendo que le sorprendió el resultado de la muestra, sin embargo, aseveró que siempre ha sido un atleta limpio y que confía en que el segundo análisis será a su favor.

A través de sus redes sociales publicó un comunicado donde señaló que está dispuesto a someterse a cualquier otra prueba.

“A lo largo de mi carrera en el boxeo me he sometido a innumerables pruebas antidopaje y nunca he dado positivo. Fui examinado dos veces durante el campamento y ambos resultados fueron negativos, por lo que ha sido una gran sorpresa para mí recibir esta notificación sobre un hallazgo adverso. Y estoy dispuesto a someterme a cualquier prueba retroactiva, presente y futura para demostrar que siempre he sido un atleta limpio” se lee en parte del comunicado

Jaime Munguía habla luego de dar positivo a prueba antidopaje (Facebook | Jaime Munguía)

El tijuanense y el francés se enfrentaron por primera vez el 24 de diciembre de 2024 en el Estadio Caliente de Tijuana, donde a pesar de que Munguía llegó como favorito por su mayor experiencia en el pugilismo, fue derrotado en el sexto round por un gran nocaut de Surace.

La segunda pelea entre ambos ocurrió el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita, donde el tijuanense pudo salir con la victoria tras imponerse por decisión unánime con tarjetas 117-111, 117-111 y 116-112.