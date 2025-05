La Arena México arderá con doble defensa titular de MLW y duelos de alto impacto

WWE comete spoiler en RAW y revela resultado de lucha por el título de AAA antes de tiempo En plena promoción del evento WWE x AAA: Worlds Collide, se anunció un combate titular que aún no debería existir, generando críticas entre los aficionados

Odin Ciani revela su decepción por el insulto de David Faitelson: “Le hice la chamba durante 30 años” El periodista de ESPN aseguró que durante años trabajó para que Faitelson brillara y dejó claro que no volverá a ser su amigo ni colega