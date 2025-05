Roger Federer en el Edomex, cómo fue su visita a los 15 años

La leyenda del tenis suizo disputó uno de sus primeros torneos internacionales en un club deportivo en México. (Jesús Avilés de Infobae México)

Roger Federer es una leyenda del deporte suizo, considerado uno de los mejores jugadores en la historia del tenis. Comenzó su carrera profesional en 1998 y ganó un total de 20 títulos de Grand Slam, incluyendo el Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos, así como dos medallas olímpicas, plata y oro.

Su estilo de juego destacado por su elegancia, precisión y versatilidad lo convirtió en un ícono del deporte, alcanzando el número uno del ranking ATP por un total de 310 semanas, 237 de ellas de manera consecutiva, reconocimiento que lo llevó a ser considerado parte del popularmente conocido “Big Three” de la generación junto con Rafa Nadal y Novak Djokovic.

Sin embargo, al igual que todos los deportistas de alto rendimiento, Federer comenzó su fase de preparación a temprana edad, en donde llegó a disputar torneos internacionales como representante Suizo, uno de esos torneos juveniles, fue la copa Casablanca disputada en 1996 en Naucalpan, Estado de México.

El primer torneo de Roger Federer en México

El suizo participó sin ser considerado una promesa del torneo. (FB/TenisMexico)

La Copa Casablanca es un prestigioso torneo juvenil de tenis celebrado en México avalado por la Federación Internacional de Tenis (ITF), considerado uno de los eventos más importantes a nivel internacional en esta categoría la cuál se disputa desde 1977.

El torneo reúne a promesas del tenis provenientes de distintos países, ofreciendo una plataforma para mostrar su talento e iniciar sus carreras en el ámbito profesional. La competencia se disputa en categorías individuales y dobles, tanto masculinas como femeninas, en pistas de superficie dura.

La edición de 1966 de la Copa Casablanca celebrada en las instalaciones del Club Casablanca Satélite contó con la participación de un joven Roger Federer de tan solo 15 años, quién asistió como representante de Suiza, sin embargo en aquel momento no era considerado una de las mayores promesas del torneo según comentó en una entrevista para ESPN, Arturo González, asistente capitán del equipo mexicano en Copa Davis en 2022, quién tuvo la oportunidad de ser ojeador en aquella edición del torneo mexicano.

El registro de la leyenda suiza en el torneo Copa Casablanca. (FB/TenisMexico)

“Nunca me imaginé que Federer llegara a ser el monstruo que es. A mí no me llamó mucho la atención. En ese entonces ¿Quién era Roger Federer? Nunca lo vislumbré”, mencionó González quién ha estado presente en los eventos más importantes del “deporte blanco” en México.

Federer logró superar a tres tenistas mexicanos en la fase de clasificación del torneo que se jugaba en cancha dura (de concreto en ese entonces), pero fue eliminado en la ronda de 32vos por el alemán Sebastien Aickele y fue entonces cuando la aventura de Federer terminó en México, país al que volvería 23 años después para disputar un partido de exhibición en la Plaza de Toros de la Ciudad de México que rompió récords de audiencia.

“Roger Federer formó parte del torneo. Vino y jugó aquí, era bueno, pero no extraordinario”, afirmó Carlos Ysasi, director general de Club Casablanca en una entrevista para ESPN, quién además recalcó que el suizo es un claro ejemplo de evolución en el deporte.

El legado de Roger Federer

Federer es considerado entre los tres mejores tenistas de la pasada generación (REUTERS/Pool (BRITAIN))

Más allá de sus logros deportivos, Federer es admirado por su deportividad y comportamiento ejemplar. Su rivalidad con figuras como Rafael Nadal y Novak Djokovic no solo elevó el nivel del tenis, sino que también inspiró a millones de aficionados.

Estas icónicas batallas llevaron el tenis a una popularidad sin precedentes y generaron un legado de respeto y admiración mutua entre competidores, que se mantienen como referencia de los valores del deporte.

En septiembre de 2022, Federer dejó las pistas de tenis con un último partido profesional en la Laver Cup en Londres, dejando a sus espaldas 20 Grand Slam junto con su carisma, humildad y profesionalismo.