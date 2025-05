Esto dijo Henry Martín del América y la presión por ganar el tetracampeonato de la Liga MX

Henry Martín habló del club América y la "presión" de ser tetracampeón (REUTERS/Henry Romero)

La gran final del Clausura 2025 de la Liga MX está por jugarse, el jueves 22 de mayo será el partido de ida entre el club América y Toluca en el Estadio Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México.

Las Águilas tienen por delante la posibilidad de convertirse en el primer tetracampeón en la historia de torneos cortos de la Liga MX, los dirigidos por André Jardine buscarán la manera de conquistar su cuarto título consecutivo.

Esta situación ha generado una serie de expectativas entre los analistas deportivos y la misma afición; sin embargo, Henry Martín descartó que haya presión dentro del equipo para conseguir el tetracampeonato.

¿Qué dijo Henry Martín de la “presión” en América de lograr el tetracampeonato?

El delantero del América Henry Martín alza el trofeo de campeón de la Liga MX tras vencer al Monterrey en la final, el domingo 15 de diciembre de 2024, en Monterrey. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

En el día de medios previo a la final del Clausura 2025, el delantero y capitán de los azulcremas descartó que el equipo tengan presión por lograr su cuarto título consecutivo. Aunque significaría un logro histórico para el conjunto azulcrema, el también seleccionado mexicano calmó las ansias.

Lo primero que señaló es que están conscientes de la importancia de esta final, por ello, se sienten motivados para pelear por el tetracampeonato. “Pasarán muchos años para ver a un equipo levantar un tricampeonato, y más para ver a un equipo pelear un tetracampeonato”, sentenció.

Insistió que no tienen presión por delante, pues, Henry Martín describió esa emoción como una ilusión de lograr algo grande para la institución de Coapa.

Porque es #LaFinalDeLaAfición y @HenryMartinM lo sabe. 👏



Ojito al mensajito de la 'Bomba Yucateca' a los seguidores del @ClubAmerica. 🦅



Los detalles de su conferencia ➡️ https://t.co/YgxQ8BsHXU pic.twitter.com/S8acpF4oMx — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 22, 2025

“Es la motivación. La presión para nosotros no existe, son ganas de querer seguir haciendo historia en el equipo más grande de México”, sostuvo.

Y es que, cuando le cuestionaron sobre la posibilidad de que no ganen la final ante Toluca, el goleador americanista descartó que se trate de algún fracaso, pues ya son tricampeones en la era de André Jardine.

“Creo que la vida misma es de fracasos, pero, aquí yo no veo fracaso ¿cómo puedes decir que un equipo fracasa después de un tricampeonato?“, sentenció.

Henry Martín quiere que André Jardine se quede en América más tiempo

Por otra parte, Henry Martín se sinceró sobre la importancia del técnico brasileño que los ha llevado a ser campeones tres veces, por ello le pidió que se quede en el club más tiempo.

“Me encantaría que André se quede muchos años más, porque no pelearíamos este campeonato de no ser por él [...] Es el mejor entrenador que he tenido, el mejor para hacer grupo y por los sistemas que puede tener. Si me dice que juegue de arquero, confiaremos en lo que dice”.