Toluca vs América: Liga MX anuncia los horarios oficiales para ver la final del Clausura 2025

El infierno busca una nueva víctima, pero las Águilas saben volar en circunstancias adversas y buscarán seguir haciendo historia en México. (Jesús Avilés / Infobae México)

Luego de que América reafirmara su supremacía sobre el equipo de Cruz Azul ganando la semifinal de vuelta, están listos para el siguiente paso, aunque enfrente tienen a un Toluca que vino de menos a más. Tras definirse qué equipos avanzan a la siguiente ronda, la Liga MX anunció este lunes los horarios oficiales para los partidos de la gran final del torneo Clausura 2025.

A través de redes sociales, se dio a conocer cuándo, dónde y a qué hora se llevarán a cabo los partidos correspondientes a la antesala de un nuevo trofeo en donde las Águilas buscan ser el primer equipo en la historia del fútbol mexicano en ganar cuatro títulos seguidos, pero con unos Diablos que demostraron tener un fútbol que encantó a la afición y el regreso de Alexis Vega como uno de los futbolistas aztecas con mejor proyección al ataque.

Aunque aún no se ha definido y, tal y como ha ocurrido en ocasiones anteriores, aún no se ha definido qué televisora transmitirá los encuentros, aunque se adelanta que podría ser por Televisa ya que ambos equipos son presentados por la cadena televisiva; no obstante, en los próximos días se podría sumar TV Azteca. En ese sentido, así quedaron los horarios:

Juego de Ida : jueves 22 de mayo | Estadio Ciudad de los Deportes | 20:00 horas (tiempo del centro de México)

Juego de vuelta: domingo 25 de mayo | Estadio Nemesio Diez | 19:00 horas (tiempo del centro de México)

La victoria ante Cruz Azul le regresó la confianza a los de Coapa. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

¿Cómo llegan los equipos?

Para muchos aficionados que los equipos 1 y 2 de la tabla general lleguen a la final es un sueño hecho realidad pues, para algunos, es injusto que clubes que no tuvieron una buena temporada logren alcanzar lo más alto del fútbol mexicano. Sin embargo, el Clausura 2025 ha roto esta ‘maldición’ llevando a aquellos que mostraron un mayor poderío en la cancha hoy estén disputando la gran final.

A lo largo de 17 jornadas, Toluca y América demostraron que, actualmente, son dos referentes del balompié que se juega en nuestro país pues únicamente los distanció una victoria de los choriceros frente a los de Coapa, lo que definió su posición final en la tabla general.

Los escarlatas visitarán Ciudad de los Deportes para cerrar en casa. (Crédito: Crisanta Espinosa Aguilar/Cuartoscuro)

América

El tricampeón actual, parece no haber sufrido de campeonitis en los últimos dos años y dejó ver que un proyecto bien planeado, con el apoyo de directiva, afición y dirección técnica se puede lograr un equipo de época. En este torneo, las Águilas lograron un total de 34 puntos producto de sus 10 victorias, cuatro empates y solo 3 derrotas, ninguna contra Toluca.

El equipo capitalino logró avanzar de manera directa a la liguilla, por lo que tuvo que esperar el resultado del Play In para conoce quién sería su rival. Los resultados de los partidos dieron como resultado a una de sus peores pesadillas: los Tuzos de Pachuca, a quienes logaron ganar por un marcador de 2-0 terminando con una hegemonía por parte de los hidalguenses. Posteriormente, se vería las caras nuevamente con quien ha sido su mayor rival en los últimos años: Cruz Azul, los cementeros ya los habían eliminado de la Concachampions y querían romper una barrera más, pero las Águilas remontaron el marcador para terminar 2-2 en marcador global, dándole el pase a los dirigidos por André Jardine gracias a la posición en la tabla.

Toluca

La cancha del Nemesio Diez se ha convertido en una verdadera fortaleza que incluso ha sido comparada con estadios en Argentina o Inglaterra. Esto hizo que el diablo, liderado por Alexis Vega, terminara la campaña regular con 37 puntos después de 11 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas, una contra América.

Pese a que fueron doblegados por los azulcremas, los escarlatas no desistieron y lograron llegar también de manera directa a la fiesta grande pasando por encima de un desangelado Monterrey a quienes vencieron por un marcador global de 4-4 que puso a los locales en la siguiente ronda por la posición en la tabla. Ya en semifinales, el equipo de Antonio Mohamed se volvieron a topar con el poderío regio, pero ahora con los colores de Tigres, a quienes blanquearon con un contundente 4-0 en el primer torneo como técnico de Guido Pizarro.