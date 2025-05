Javier Aguirre pide a los jugadores que prioricen la Copa Oro con el Tri y no el Mundial de Clubes

Javier Aguirre le pide a los jugadores del Tri priorizar la Copa Oro sobre otros compromisos, en lugar del Mundial de Clubes. Crédito: cortesía FMF

La selección mexicana está por empezar su preparación rumbo a la Copa Oro 2025, el técnico Javier Aguirre participó en su primera conferencia de prensa y lanzó una petición a los jugadores que están en clubes que irán al Mundial de Clubes.

Debido a que ambos calendarios de la competencia coinciden, el Vasco consideró que el Tri debe pesar más, por lo que le lanzó un mensaje tanto a técnicos como a los futbolistas de tomarle la importancia al equipo azteca.

De la Liga MX, dos equipos —Rayados y Pachuca— ya están clasificados a la competencia de la FIFA, mientras que el club América está en posibilidad de ocupar el lugar que dejó León. Por ello, el Vasco Aguirre confirmó que esto podría afectar su planeación rumbo al torneo.

Javier Aguirre quiere que los futbolistas prioricen la Copa Oro

A un año de que se lleve a cabo el Mundial 2026, el técnico de la selección mexicana argumentó que este torneo de Concacaf es de importancia en el calendario y proceso de preparación. Por ello, aceptó que si los jugadores rechazan el llamado, afectará a todo el equipo.

“Sí afecta porque son tres clubes, esperemos que América califique por el bien del futbol mexicano. Afecta la planificación, podríamos armar un equipo competitivo”, compartió. Desde su experiencia, aseguró que es más importante la Copa Oro por el proceso mundialista que está viviendo el Tricolor.

“Afectaría si uno de estos tres clubes decide llevarse a uno más de la lista, entiendo, en ese sentido, que el jugador querrá priorizar a un año del mundial estar en selección nacional, yo lo haría”, agregó.

Por último, dejó en claro que si algún jugador no acude a la convocatoria, no lo tomará de pretexto, sino que reorganizará al equipo para sacar el resultado.

“Sí va a afectar la idea de los jugadores, no va a ser fácil. No es pretexto, quien quiera estar en selección mexicana estará, y quienes no puedan estar, tampoco, ni hablar, no pasa nada”, sentenció.

Esta es la prelista de la selección mexicana para Copa Oro 2025

Porteros:

Guillermo Ochoa (AVS/Portugal)

José Antonio Rodríguez (Xolos)

Luis Ángel Malagón (América)

Raúl Rangel (Chivas)

Alex Padilla (Pumas)

Andrés Sánchez (Atlético de San Luis)

Sebastián Jurado (Juárez)

Defensas

Kevin Álvarez (América)

Israel Reyes (América)

Ramón Juárez (América)

Jorge Sánchez (Cruz Azul)

Jesús Orozco Chiquete (Cruz Azul)

Gilberto Sepúlveda (Chivas)

José Castillo (Chivas)

Jesús Angulo (Tigres)

Juan Purata (Tigres)

Jesús Gallardo (Toluca)

Jesús Gómez (Xolos)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Emilio Lara (Necaxa)

Diego Campillo (Juárez)

César Montes (Lokomotiv/Rusia)

Julián Araujo (Bournemouth/Inglaterra)

Johan Vásquez (Genoa/Italia)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/Países Bajos)

Mediocampistas

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Alexis Gutiérrez (Cruz Azul)

Erik Lira (Cruz Azul)

Erick Sánchez (América)

Alan Cervantes (América)

Marcel Ruiz (Toluca)

Jesús Angulo (Toluca)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Xolos)

Sebastián Córdova (Tigres)

Denzell García (Juárez)

Jeremy Márquez (Atlas)

Salvador Reyes (León)

Orbelín Pineda (AEK/Grecia)

Luis Chávez (Dinamo Moscú/Rusia)

Edson Álvarez (West Ham/Inglaterra)

Delanteros

Alexis Vega (Toluca)

Isasía Violante (Toluca)

Ángel Sepúlveda (Cruz Azul)

Amaury Morales (Cruz Azul)

Roberto Alvarado (Chiva)

Hugo Camberos (Chivas)

Guillermo Martínez (Pumas)

Jorge Ruvalcaba (Pumas)

Ozziel Herrera (Tigres)

Diego Lainez (Tigres)

Henry Martín (América)

Efraín Álvarez (Xolos)

Hirving Chucky Lozano (San Diego FC/EEUU MLS)

César Chino Huerta (Anderlecht/Bélgica)

Stephano Carrillo (Feyenoord/Países Bajos)

Santiago Giménez (Milan/Italia)

Julián Quiñones (Al-Qadisiya/Arabia Saudita)

Raúl Jiménez (Fulham/Inglaterra)