Isaac del Toro lidera el Giro de Italia, es el primer ciclista mexicano en lograrlo

Isaac del Toro celebrando con su maglia rosa al liderar el Giro de Italia (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Isaac del Toro puso en alto el nombre de México en el ciclismo mundial, este domingo 18 de mayo el originario de Baja California lideró el Giro de Italia, con una actuación destacada, el Torito demostró el talento que tiene para dominar este tipo de circuitos y lo que puede hacer dentro de esta disciplina.

Pese a las condiciones calurosas en Italia, Isaac alcanzó el liderato en Toscana, lo que le valió para vestir el maglia rosa, prenda característica que se le da al líder de una competencia de ciclismo. Es la primera vez que un mexicano alcanza este triunfo, además, se convirtió en el más joven de ganar en Toscana con tan solo 21 años.

“Es increíble, un sentimiento muy bonito, no puedo darme cuenta todavía. Cuando estaba en la última subida y me dijeron la diferencia que había no me lo podía creer, e intenté llegar lo más rápido posible. He llorado de felicidad”, fueron las palabras que expresó ante los medios al término de la celebración.

Del Toro buscará mantenerse en el liderato (REUTERS/Jennifer Lorenzini)

Isaac del Toro, el primer mexicano en lograr el maglia rosa en ciclismo

A lo largo de la competencia, el mexicano peleó por el liderato de cerca con su compañero el belga, Wout Van Aert, pero, el integrante del UEA Team Emirates XRG fue mejor en la competencia y se llevó el primer lugar en esta etapa del circuito.

Un accidente en el circuito favoreció al mexicano, por lo que rápidamente se fue a los primeros lugares de la competencia. Después de 181 kilómetros, cruzó la meta y dejó atrás a escasos metros a Wout Van Aert.

Ahora, Del Toro buscará mantenerse en el liderato, pues tiene una diferencia de 1.13 minutos sobre su compañero Juan Ayuso, el español. “Yo voy a tratar de hacerlo lo mejor posible, veremos si tengo un buen día, hasta que no me vea en carrera no sabremos qué puede pasar. Trataremos de hacerlo lo mejor posible”, señaló, según la agencia EFE.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac Del Toro Romero es un ciclista mexicano que se ha destacado en competencias internacionales (EFE/EPA/ROBERTO BETTINI)

Isaac Del Toro Romero es un ciclista mexicano que se ha destacado en competencias internacionales, nació en Ensenada, Baja California, el 27 de noviembre de 2023. Desde muy joven tuvo el deporte presente en su vida, particularmente el ciclismo.

En 2019 se unió a laA.R. Monex Pro Cycling Team, su primer equipo en el ciclismo, se estrenó en la categoría sub-23. Este equipo de ciclistas mexicanos en Europa es un semillero para formar grandes atletas de alto nivel de competencia para el UCI Continental.

En 2023, se convirtió en el primer mexicano en ganar el Tour de L’Avenir, una reconocida competencia para jóvenes ciclistas que es considerada como una antesala de grandes carreras como el Tour de Francia.