¿Por qué Canelo Álvarez no quiere pelear con David Benavidez? El papá del Bandera Roja explica la razón

David Benavidez pierde la esperanza de pelear contra Canelo Álvarez (Foto de Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTEAMÉRICA / Getty Images vía AFP)

José Benavidez visitó al histórico entrenador Nacho Beristáin en el Romanza GYM, donde platicaron distintos temas, entre ellos, por qué Canelo Álvarez no ha peleado con su hijo, El Bandera Roja.

Y es que de acuerdo con el entrenador, lejos de frustrarlo, saber que Canelo y Dmitry Bivol no quieren pelear con su hijo, lo hace sentir feliz.

¿Por qué Canelo Álvarez no quiere pelear contra David Benavidez, según su papá?

En declaraciones recolectadas por el medio Izquierdazo, José Benavidez aseguró que no entiende por qué Saúl y Bivol no quieren pelear con el Bandera Roja, sin embargo, señaló que ambos pugilistas sienten que será un combate muy difícil, una pelea donde pueden perder.

“Es lo que quisiera saber. (Por qué Canelo no pelea con su hijo) Canelo dice que no le ofrece nada, que no le ha peleado a nadie, que no es campeón, pero si le dan 200 millones de dólares lo pelea. Entonces, para mí eso me hace sentir feliz porque creo yo que al final del día sienten que es una pelea muy difícil, una pelea donde pueden perder, y creo que eso es precaución" declaró José Benavidez.

Además, mencionó que entre los planes que tiene el Monstruo Mexicano está pelear en octubre contra rivales como Anthony Yarde, Callum Smith o Gilberto “Zurdo” Ramírez.

David Benavidez le contesta a Canelo Álvarez luego de que lo llamara "Superman" (Crédito: AP)

¿Canelo Álvarez y David Benavidez pelearán en algún momento?

La pelea entre Saúl Álvarez y Benavidez es una de las más esperadas por los aficionados al boxeo, sin embargo, este combate parece cada vez lejano, ya que por ahora ambos peleadores se encuentran en categorías diferentes.

El oriundo de Guadalajara se convirtió en campeón indiscutido de las 168 libras por segunda vez al derrotar por decisión unánime a William Scull el pasado 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita. Ahora, se comenzará a preparar para enfrentar a Terence Crawford el próximo 13 de septiembre en Estados Unidos, aún con sede y horario por definir.

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford fue anunciada de manera oficial el pasado 3 en Riad, Arabia Saudita (X@Turki_alalshikh)

Por su parte, David Benavidez aún no anuncia quién será su próximo rival, sin embargo, hace algunas semanas se convirtió en campeón del mundo de las 175 libras luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le entregara el cinturón en la mesa debido a que Dmitry Bivol no compró la pelea obligatoria contra él.

Cabe recordar que el último combate del Monstruo Mexicano fue el pasado 1 de febrero, cuando se enfrentó a David Morrel en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada , de donde salió con la victoria luego de vencer al cubano por decisión unánime.