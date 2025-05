No viajó a Toluca; el motivo por el que Sergio Ramos no ha jugado en los últimos partidos con Monterrey

Foto: Reuters

De cara a la vuelta de los cuartos de final del Clausura 2025, los Rayados de Monterrey tendrán que afrontar el juego en Toluca nuevamente sin su refuerzo estrella y referente en la defensa, Sergio Ramos. Siguiendo con la tónica de las últimas tres semanas, el español no podrá ver actividad con el cuadro regiomontano, resaltando el hecho de que ni siquiera realizó el viaje con el equipo.

Ramos arrastra una lesión en el muslo derecho que sufrió el pasado 20 de abril, durante la última jornada del torneo regular frente al Club León. En aquel partido, el veterano zaguero tuvo que abandonar el terreno de juego tras sentir molestias musculares, y desde entonces no ha podido ver actividad con la camiseta albiazul en un partido oficial.

Foto: Reuters

Si bien, Monterrey ganó 2-0 esa noche y amarró su boleto para la ronda del Play In, terminó pagando un alto precio con la lesión de su capitán. Ahora, a casi 20 días de ese momento, el defensor aún no se encuentra en óptimas condiciones para reintegrarse a la competencia, por lo que el técnico Martín Demichelis ha preferido no arriesgarlo.

Cabe recordar que los Rayados arriban a Toluca con una mínima ventaja en el marcador global (3-2), motivo por el que el estratega argentino tomó la decisión de resguardar a Ramos con la mira puesta en una posible semifinal.

Rayados sacó ventaja de un gol en el juego de ida ante Toluca. (X/Rayados)

De esta manera, el exfutbolista del Real Madrid hilará cuatro encuentros consecutivos sin estar presente en el terreno de juego, resaltando que tal lesión llegó en el momento más importante del torneo, pues fue ya para las etapas de eliminación directa.

Por el pase a la semifinal

Si bien, una derrota por cualquier marcador los dejaría fuera del torneo, también es importante señalar que a Rayados le basta todo tipo de empate en la ‘Bombonera’ para acceder a la antesala de la final.

No obstante, es importante señalar que a Monterrey se le complica la visita a territorio mexiquense, pues la última vez que ganó en esa cancha, fue por 1-2 en la jornada 14 del Clausura 2021.

AME8792. MONTERREY (MÉXICO), 12/04/2025.- Sergio Ramos de Monterrey celebra un gol este sábado, en un partido de la Liga MX entre Tigres y Monterrey, en el estadio Universitario de Monterrey (México). EFE/Miguel Sierra

Por otro lado, los Diablos Rojos buscarán romper con la sequía de los últimos dos torneos, en los cuales quedaron eliminados en los cuartos de final pese a haber culminado la fase regular en los primeros lugares. A su vez, saben de la presión que existe por alzar el título de liga, pues de no hacerlo, cumplirán 15 años sin coronarse en cualquier torneo oficial.