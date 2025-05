David Faitelson se defiende y denuncia maltrato emocional de José Ramón Fernández: “me humilló y aplastó mi autoestima”

Faitelson arremetió nuevamente contra Joserra.- (Jovani Pérez)

En medio de toda la polémica que ha surgido en las últimas horas, David Faitelson volvió a sorprender tras arremeter ante José Ramón Fernández y lanzar una serie de declaraciones sobre el trato que recibió por varios años.

Luego de verse envuelto en una fuerte polémica después de afirmar que Joserra tuvo fuertes problemas de adicción hace un par de décadas, Faitelson optó por romper el silencio una vez más y compartir el “maltrato emocional” que vivió mientras trabajó con el conocido periodista deportivo.

El conflicto entre José Ramón Fernández y David Faitelson se salió de control con acusaciones de drogadicción.

Si bien, José Ramón Fernández no se ha pronunciado tras el señalamiento emitido el día de ayer por su antiguo compañero, debido a todos los comentarios negativos y desaprobación por parte de propios y extraños, David Faitelson no escatimó al dar una respuesta en general y externar los motivos que lo hicieron estallar ante su exjefe.

“Sobre lo sucedido ayer en esta red social, quiero dejar en claro lo siguiente: No permitiré que nadie me ofenda, que nadie lastime mi reputación, mi dignidad y la de mi familia”, indicó Faitelson a través de su perfil de X.



De la mano, el ahora periodista de TUDN se sinceró como nunca antes al apuntar que durante más de tres décadas vivió bajo una relación laboral marcada por el maltrato emocional, psicológico y hasta físico de parte de José Ramón. Incluso, señaló del abusó de poder que existía, pero siempre lo sometió bajo el disfraz de “líder”.

“¡Se acabó! Fueron más de 30 años de un maltrato emocional, psicológico y hasta físico. Se metió con mi cuerpo, con mi fe, me humilló y aplastó mi autoestima bajo el disfraz del “maestro”, del “jefe”, del aparente “líder”, del “mejor periodista” que ha existido. Ya basta!!Ni una vez más… No lo permitiré… Me atacan, ataco. Punto”

Faitelson saca a la luz los maltrato de José Ramón Fernández.

Durante años, José Ramón Fernández y David Faitelson fueron sinónimo de una mancuerna periodística que marcó época en la televisión deportiva mexicana. Desde los tiempos de DeporTV hasta la época dorada de Futbol Picante, su dinámica maestro-alumno fue clave en la formación de una generación entera de periodistas deportivos.

No obstante, detrás de esa fachada de respeto profesional, parece haber existido una historia paralela de dolor y sometimiento, según lo describe hoy Faitelson. Cabe recordar que, luego de que David tomara la decisión de llegar a las filas de TUDN en 2023, la longeva relación con su antiguo “mentor” terminó por llegar a su fin.