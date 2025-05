André Jardine, DT América celebra repechaje al Mundial de Clubes 2025: exige resolver la multipropiedad en la Liga MX

El técnico americanista cuestionó el modelo de Grupo Pachuca tras la exclusión del León por orden del TAS; afirma que genera problemas de competencia. (Ilustración: Jovani Pérez)

El América buscará un lugar en la próxima Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 luego de que este martes 6 de mayo, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ratificara la sanción que excluye al Club León del torneo por incurrir en el problema de multipropiedad. Ante esta decisión, la FIFA notificó que las Águilas deberán disputar un partido de repechaje contra el LAFC, subcampeón de la Concacaf Champions Cup 2023, para ocupar el lugar vacante.

Previo a su compromiso de Liguilla ante Pachuca, el director técnico del América, André Jardine, se pronunció al respecto en conferencia de prensa. El estratega brasileño consideró que el llamado representa un gran honor para el club, aunque también dejó clara su crítica al sistema que derivó en esta situación.

“Me siento feliz como todo el club, para toda la institución una gran noticia, una gran oportunidad y al mismo tiempo una gran responsabilidad para estar a la altura y representar al Futbol Mexicano en este partido importante (vs LAFC) que da un pase importante a una competición internacional que todo mundo sabe que representa. Pero yo estoy enfocado en el partido contra Pachuca en la Liguilla”, declaró Jardine.

Las Águilas tendrán que vencer sí o sí al LAFC para ocupar el lugar de el León en el Mundial de Clubes. (Ilustración: Jovani Pérez)

Aunque celebró la resolución, Jardine evitó entrar en polémicas sobre cómo se otorgó el repechaje al América y prefirió destacar la historia y consistencia del club.

“Yo no tengo que dar opinión sobre esto, digo nuevamente que estoy feliz, porque creo que la institución anda por muchos años bien ordenada, haciendo muy buenos torneos, me parece un gran representante del futbol mexicano en cualquier competición y me da gusto de que vamos a estar a la altura de representar al Futbol Mexicano”.

El técnico también fue enfático al señalar que su equipo mantiene el enfoque en la Liguilla, con el objetivo de sumar otro título en su palmarés.

“Cuando termine la Liguilla responderé sobre el Mundial de Clubes, sobre todo si tenemos la responsabilidad de ganar al LAFC. Estamos concentrados en el partido ante Pachuca, nos permitimos alegrarnos cuando salió la noticia del Mundial, pero la cabeza está puesta en la Liguilla ante Pachuca y conseguir el Tetracampeonato”.

El duelo ante LAFC por el Mundial de Clubes se empalmaría con la Final del Clausura 2025; la decisión aún depende del TAS. (Especial)

Sin embargo, Jardine no ocultó su postura crítica ante la multipropiedad, raíz del conflicto que dejó fuera a León.

“Creo que es una decisión de una institución que tiene toda la responsabilidad del mundo que es FIFA, y si está tomándose esta decisión es porque está mal. Lo que se tiene que resolver es el tema de la multipropiedad que realmente no me parece correcto tener dos equipos en una liga tan importante como la mexicana, no sé cómo puedan resolver este problema, pero está muy claro que hay que hacer algo al respecto. Sin duda esto genera un problema dentro de la competición”.

Incluso recordó que en la jornada 1 del torneo, Pachuca y León se enfrentaron sin mucha discusión sobre un posible conflicto de interés, mientras que América tuvo que recurrir a su equipo Sub-23 por la falta de flexibilidad de otros clubes:

“Un ejemplo, Pachuca y León se enfrentaron en la jornada 1, casi nada se habló de esto, pero nosotros tuvimos que jugar con elementos de la Sub-23 porque ningún otro equipo quería cambiar la fecha de la primera ronda”.

En lo deportivo, Jardine reconoció la fortaleza del rival en cuartos de final del torneo local:

“Pachuca tiene un gran proyecto con Almada. Va marcando diferencia, tenemos victorias, tenemos derrotas pero sabemos que va ser duro, pero estaremos a la altura para competir respetando al rival para acceder a la siguiente ronda”.

Por su parte, el Club América emitió un comunicado oficial en el que confirmó su participación en el duelo por el cupo al Mundial de Clubes.

FOTO ARCHIVO: Fútbol - Mundial de Clubes - Sorteo - Miami, Florida, Estados Unidos - 5 de diciembre de 2024. Vista general del trofeo del Mundial de Clubes tras el sorteo REUTERS/Brian Snyder

“La FIFA nos notificó el día de hoy -luego de la resolución emitida por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (CAS, por sus siglas en inglés)- que ha determinado que el lugar disponible para el Mundial de Clubes 2025 se definirá en un partido de eliminación entre el Club América y Los Ángeles FC. Esto se deriva, según informó FIFA, dado que somos ‘el Club mejor situado en la clasificación por confederaciones para el Mundial de Clubes FIFA’”.

La institución azulcrema agregó: “En el Club América somos respetuosos de las resoluciones emitidas por las autoridades deportivas internacionales y nos sentimos honrados por haber sido elegidos para pelear, en la cancha, un lugar rumbo al Mundial de Clubes 2025”.

“Por tal motivo, afrontaremos decididamente la invitación que nos ha realizado la FIFA. Mucho nos interesa representar a México y a nuestra gran afición en el Mundial de Clubes 2025”.

La FIFA, por su parte, informará en próximos días la fecha, sede, horario y detalles sobre la venta de boletos del partido, cuyo ganador ocupará el lugar de León en el grupo D del Mundial de Clubes 2025.