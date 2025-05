Martín Demichelis desmiente rumores sobre un vestidor roto en Monterrey y mala relación con Sergio Canales: “No pasa nada de eso”

El estratega argentino acabó con los señalamientos sobre su relación con el mediocampista español. (Jovani Pérez)

En vísperas de disputar el último juego de Play In ante Pumas y jugarse su permanencia en el torneo, el entrenador de Monterrey, Martín Demichelis, aclaró todos los rumores y especulaciones que han salido en los últimos días sobre una supuesta mala relación con el centrocampista español, Sergio Canales.

Durante todo el mes de abril, los Rayados no pudieron contar con los servicios de Canales, esto debido a una herida que se originó luego de patear una puerta de cristal después de salir enojado de un entrenamiento en el Barrial.

En el juego ante Pachuca, Sergio Canales no salió ni siquiera a la banca. (X/Rayados)

A raíz de ello, comenzaron los rumores sobre una supuesta relación rota entre el español y el estratega argentino, misma que volvió a tomar relevancia el pasado fin de semana tras no ser convocado para el juego de repechaje ante Pachuca.

Fue hasta el pasado martes 29 de abril cuando Sergio volvió a entrenar a la par que sus compañeros de la ‘Pandilla’, esto en medio de los señalamientos sobre un rompimiento con el timonel argentino.

Imagen de archivo del jugador español Sergio Canales (c) de Monterrrey, quien observa los ejercicios de calentamiento de sus compañeros, previo al partido entre Monterrey y Guadalajara del Torneo Clausura 2025 este, en el estadio BBVA en Monterrey (México). EFE/ Miguel Sierra

A raíz de ello, durante la conferencia de prensa del pasado jueves 1 de mayo, al ser cuestionado sobre las supuestas diferencias con el futbolista español, Martín Demichelis “volteó la tortilla” y consultó al reportero sobre el origen de tal información y si era algo que lo podía comprobar.

“Quiero que me digas que jugador no quería entrenar, porque si vamos a generalizar con el “es que se dice...”, ¿Quién dice? ¿Me puedes asegurar que un jugador no quería entrenar?, pero me tienes que decir el nombre y apellido, porque yo me hago cargo de lo que digo; no me digas que ‘se dice’”, indicó el director técnico de Monterrey.

Soccer Football - Liga MX - Play Off - First Round - Monterrey v Pachuca - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - April 27, 2025 Monterrey coach Martin Demichelis reacts as Pachuca coach Jorge Almada looks on REUTERS/Cristian De Marchena

Posteriormente, hizo hincapié en el hecho de que, si existiera una mala relación con Canales, ni siquiera lo tendría entrenando con el resto de la plantilla. De la mano, pidió terminar con todos los señalamientos y poner los reflectores en el equipo Monterrey y no en solo dos nombres.

“Si existiese una mala relación entre Sergio Canales y Martín Demichelis, yo apartaría al jugador para que no se entrene con el grupo, pero absolutamente no pasa nada de eso. Independientemente de lo que ustedes puedan llegar a decir sobre si hay una pelea entre Canales y yo, acá no gana, ni pierde ninguno de los dos; aquí lo importante es el Monterrey”, sentenció el estratega de ‘La Pandilla’.