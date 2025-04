Esta fue la complicada adaptación que tuvo Canelo Álvarez en Arabia Saudita

Canelo Álvarez tuvo una complicada adaptación en Arabia Saudita (AP Foto/Refugio Ruiz)

Estamos a unos días de ver la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y William Scull que se celebrará el próximo 3 de mayo en la Arena ANB de Riyadh, Arabia Saudita. Esta función será especial para el mexicano ya que se subirá al ring por primera vez fuera del continente americano.

Además, buscará seguir incrementando su legado y tratará de unificar por segunda ocasión todos los campeonatos mundiales de las 168 libras. Álvarez expondrá sus títulos del CMB, AMB y OMB, mientras que su contrincante pondrá en juego el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

¿Cómo fue la complicada adaptación de Canelo en Arabia Saudita?

En entrevista con Azteca Deportes, Canelo detalló cómo ha sido su preparación en tierras árabes de cara a la pelea que tendrá contra Scull y aseguró que los primeros días fueron difíciles, aunque comenzó a entrenar desde el primer momento en que llegó.

“Al principio es complicado, los primeros días. Hice 30 horas en llegar, 29 horas en llegar. Llegué a las 2:30 de la mañana, en lo que salimos todos y nos acomodamos en el hotel eran las 6 de la mañana. Entonces le dije a Eddy ‘vámonos a entrenar luego luego ‘”, declaró le tapatío

Canelo Álvarez ya está en Arabia Saudita para pelear contra William Scull (IG/ @turkialalshik)

Además agregó que se levantaba a las 3:30 de la mañana, ya que más o menos a esa hora va a pelear y añadió que se duerme a las 5 de la tarde aproximadamente.

“Nos fuimos, hice 10 rounds de sparring, entrené, llegué, traté de aguantarme lo más que pude para dormir, me dormí y así me fui adaptando. A las 3:30 de la mañana me estaba levantando a entrenar, más o menos la hora que voy a pelear. Me duermo a las 5 de la tarde más o menos, me levantó a las 4 de la mañana y así he estado todos los días”, finalizó el pugilista jalisciense.

Y es que cabe indicar que la pelea se realizará aproximadamente a las 6 de la mañana, para que la gente de México y Estados Unidos la pueda ver por la noche como tradicionalmente está acostumbrada.

William Scull y Canelo Álvarez se vieron las caras por primera vez (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

¿Cómo llegará Canelo a la pelea?

El oriundo de Guadalajara tuvo un 2024 exitoso donde pudo sumar dos victorias ante rivales más jóvenes que él. En mayo se enfrentó a su compatriota Jaime Munguía en Estados Unidos, a quien derrotó de manera amplia por decisión unánime.

Para 14 de septiembre de 2024, Álvarez volvió a tener actividad arriba del ring cuando enfrentó a Edgar Berlanga en la T-Mobile Arena de las Vegas, Nevada, donde pudo salir nuevamente vencedor luego de ganar de manera contundente por decisión unánime.

Tras estas dos victorias y con un récord de 62 triunfos (39 por la vía del nocaut), 2 empates y un par de derrotas, el tapatío buscará seguir escribiendo su legado en el boxeo nacional e internacional cuando trate de unificar los cinturones del peso supermediano.