Contacto cero; Mauricio Lozano afirma que el ‘Chucky’ les dejó de hablar a él y sus padres: “No sabemos nada de él”

Ajeno a sus éxitos deportivos, Hirving Lozano decidió marcar distancia con su familia. (Jesús Avilés)

El fútbol, aunque muchas veces une, también puede ser escenario de distancias que no se miden en metros ni en canchas. Tal es el caso del distanciamiento entre Hirving ‘Chucky’ Lozano y su familia, situación que dio a conocer su hermano, Bryan Lozano, quien reveló que el contacto con el futbolista del San Diego FC es inexistente desde hace años.

Durante la última década, el nombre de Hirving Lozano fue uno de los más sonados en la órbita del futbol mexicano, tanto por su trayectoria en Europa, como por su recordado gol ante Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Pese a ello, el canterano del Pachuca no ha estado exento de críticas y señalamientos por ciertos temas extra cancha.

Foto de archivo del futbolista mexicano Hirving Lozano celebrando con Jesus Gallardo tras marcarle a Alemania en el Mundial de Rusia 2018. Jun 17, 2018 REUTERS/Christian Hartmann

En una reciente entrevista con ESPN, el hermano menor del ’Chucky‘, Bryan Lozano, sorprendió a propios y extraños al compartir que, desde hace algunos años se rompió la relación con el exfutbolista del Napoli. Si bien, no abundó en los detalles o motivos que originaron el distanciamiento, si afirmó que la separación también fue con sus padres y sus otros tres hermanos.

“No, no, no, nada de relación con él, nada, ni mis padres, ni mis otros hermanos y somos cuatro en total. Yo tengo unos tres años con cero contacto con él. La última vez que hablé con él fue unos meses antes del Mundial, intercambiamos mensajes, ideas, lo que ambos sentíamos y ahí la dejamos; ya no hubo más relación”, indicó Bryan Lozano.

ARCHIVO - Hirving "Chucky" Lozano posa con la bufanda del San Diego FC al ser presentado por el club de la MLS, el 13 de junio de 2024, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull)

A pesar de la tristeza o desánimo que puede implicar una situación de esa índole, Bryan dijo estar enfocado en su propio camino y en lo que está construyendo lejos de la sombra del ‘Muñeco diabólico’. Con pasado en las fuerzas básicas de Pumas y experiencia en la Liga de Expansión, Bryan Lozano no ha dejado de luchar por su carrera, sin importar si los reflectores están o no de su lado.

“Sé de él por noticias, por lo que se llega a decir, pero nada más. Él tomó la decisión y ya, tenemos cero contacto. Lamentablemente mis padres años atrás también dejaron de tener contacto, pero seguimos adelante y abriendo nuestro camino, lo de él es de él y a nosotros no nos importa”, sentenció el hermano de Hirving.

Bryan Lozano, dijo estar distanciado de su hermano, el 'Chucky' Lozano. (Instagram/Mauricio Lozano)

Cabe recordar que, desde sus inicios como futbolista profesional, el ’Chucky’ comenzó a vivir en compañía de su esposa Ana Obregón, con quien tuvo tuvo a su primer hijo Rodrigo en 2014.

A diferencia de otros matrimonios, el hoy futbolista del San Diego FC comenzó su relación con Ana desde antes que saltará siquiera al profesionalismo. Fue en el 2012 cuando hicieron oficial su noviazgo y desde entonces ella ha sido un soporte constante, respaldando sus esfuerzos y éxitos en el ámbito futbolístico.

Chucky Lozano y su esposa, Ana Obregón Credito:ig@hirvinglozano