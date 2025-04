Chucky Lozano confesó su enojo contra Jaime Lozano por no llevarlo a la Copa América

El Chucky Lozano compartió su enojo con Jaime Lozano por no llevarlo a Copa América (AP Foto/Gregory Bull)

Hirving Lozano está por iniciar una nueva etapa en su carrera como jugador de San Diego FC en la MLS, el Chucky dejó el futbol europeo tras fichar con la nueva franquicia de la liga norteamericana. Pero, antes de dejar el viejo continente lamentó que en esa última etapa no lo convocaran a la selección mexicana.

En 2024, la selección mexicana participó en la Copa América, pero no pasó de la fase de grupos, situación que fue criticada en aquel entonces. El exjugador del Napoli lamentó que no lo consideraran para la convocatoria, por lo que se lanzó contra Jaime Lozano, quien fue el entrenador durante ese torneo.

El Chucky Lozano confesó que sí se molestó con la Selección Nacional de México, ya que consideró que tenía los méritos necesarios para ser llamado y representar al Tri, pero, no fue así. En aquel entonces el Jimmy consideró a otros perfiles como a Santiago Giménez, Julián Quiñones, Alexis Vega, César Huerta, Marcelo Flores y más perfiles juveniles que empezaron a tener actividad con el equipo azteca.

Chucky Lozano se molestó con Jaime Lozano por no llevarlo a Copa América (EFE/ Carlos Ramírez)

Chucky Lozano se lanzó contra Jaime Lozano por no llevarlo a Copa América

En una reciente entrevista con ESPN, el delantero de San Diego FC confesó su molestia con el cuerpo técnico de aquel momento, enfatizó que estaba en un buen nivel deportivo para ir a la Copa América.

“No me gustó que no me llamara a la Copa América. En ese momento, hace un año, era campeón en Italia, llegué a Holanda y fui campeón en Holanda, he sido el único mexicano que lo ha logrado en diferentes países en Europa, tú dime si uno no estaría molesto”, expresó.

El Chucky Lozano insistió en su molestia por no ser considerado, pero, comentó que son decisiones que tuvo que respetar a pesar de estar en desacuerdo. Enfatizó en su molestia, por lo que cuestionó las decisiones de Jaime Lozano.

El Chucky Lozano insistió en su molestia por no ser considerado, pero, comentó que son decisiones que tuvo que respetar (USA TODAY/Kelvin Kuo)

“No me gustó, no me agradó, pero son decisiones de cada uno, hay que respetarlas, hay que aceptarlas como son, pero, la verdad yo en lo personal no estuve muy de acuerdo en esa decisión”, agrego.

Chucky Lozano es un futbolista profesional mexicano nacido el 30 de julio de 1995 en Ciudad de México. Juega como extremo y ha destacado tanto en su carrera internacional como en clubes europeos. Lozano comenzó su trayectoria en el Club Pachuca en la Liga MX, donde ganó el título en 2016, ahora jugará en la MLS tras un paso exitoso en el viejo continente.