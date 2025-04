Paulinho niega intenciones de reforzar al América u otro club para el Mundial de Clubes: “No voy a jugar con otro equipo”

El delantero brasileño conquistó su segundo título de goleo en la Liga MX. (Jesús Avilés)

Culminó la fase regular del Clausura 2025 y con ello, el delantero brasileño del Toluca, João Paulo Dias Fernandes ‘Paulinho’ volvió a acaparar los reflectores tras conseguir el bicampeonato de goleo en la Liga MX. A raíz de ello y en medio de todos los rumores que ya lo vinculan como posible refuerzo para el Mundial de Clubes, el ariete escarlata desmintió tales especulaciones y dijo tener nulo interés en defender otros colores que no sean los de los Diablos Rojos.

Siendo uno de los mejores atacantes del balompié mexicano, en los últimos días se comenzó a señalar la opción de que Paulinho se encontraba en el radar de las Águilas del América, esto en el supuesto caso de que sean ellos quienes ocupen la plaza del León en el próximo Mundial de Clubes.

Paulinho, el goleador de los Diablos Rojos del Toluca. (X/Toluca FC)

En medio de todo el revuelo que se ha originado por el caso del León, bastante se ha apuntado que, en caso de que el TAS falle en contra de los Panzas Verdes, la FIFA tiene planeado un partido entre el subcampeón de la edición en la que La Fiera ganó el boleto al Mundial de Clubes, contra el mejor ubicado en el Ranking FIFA por confederación, teniendo así, un duelo entre LAFC vs América para determinar al equipo que participaría.

Partiendo de esa premisa, el cronista y talento de TUDN, Andrés Vaca, dio de que hablar luego de afirmar que, en caso de que los azulcremas acudan al certamen internacional, la directiva tendría como prioridad reforzar la plantilla con Paulinho y Alexis Vega, ambos jugadores del Toluca.

No obstante, durante la conferencia de prensa de este miércoles 23 de abril, el ariete ‘choricero’ y actual bicampeón de goleo de la Liga MX se encargó de calmar las aguas y descartar algún interés por reforzar a las Águilas u otro conjunto para el Mundial de Clubes 2025, haciendo hincapié en el cariño y lealtad que siente por los Diablos Rojos.

“Yo no voy a jugar con ningún equipo, ninguno que no sea Toluca. No hay ninguna confusión; no hay nada de que algún club me haya hablado, ni Toluca me habló ni nada, pero no, no tengo esas ganas (reforzar otro club) y no quiero porque para mí, no hace sentido”, afirmó el delantero brasileño.

Paulinho y Alexis Vega fueron de los mejores jugadores del Clausura 2025. (X/Toluca FC)

Prioridad a ser campeón de liga

Por otro lado, al ser consultado sobre su sentir tras obtener un nuevo campeonato de goleo con el conjunto escarlata, el exdelantero del Sporting Club dijo tener una buena satisfacción personal; sin embargo, apuntó que su principal prioridad es el título de liga con Toluca.

“Me siento muy feliz por el bicampeonato (de goleo), claro, pero tampoco es una cosa que me hace tan feliz como si saliéramos campeones porque son dos cosas distintas. ¿Feliz? si mucho, pero quien ha salido campeón sabe que son cosas diferentes; levantar un título con el club es lo que yo más quiero", sentenció el atacante sudamericano.

Paulinho conquistó su segundo título de goleo en la Liga MX. (X/Toluca FC)