Liga MX: así va la tabla general de posiciones

La Liga MX se caracteriza por generar sorpresas cada semana (Infobae)

Una fecha más de la Liga MX terminó, trayéndonos varias emociones, grandes juegos, buenos goles y, en consecuencia, cambios en la tabla general.

Descubre quién lidera la clasificación y que equipos luchan en el sótano después de 17 encuentros.

Los primeros tres lugares de la tabla general es para Toluca, América y Cruz Azul, quienes suman 37, 34 y 33 unidades, respectivamente.

Los equipos que compiten por clasificar de forma directa a la liguilla son Tigres con 33 unidades, Necaxa con 31 puntos, León con 30 unidades, Monterrey en el séptimo puesto con 28 puntos y Pachuca en el octavo lugar con 28 unidades.

Mientras que los clubes que buscan colarse en la lucha por el campeonato a través del play-in son FC Juárez, en el noveno lugar, con 24 puntos; y Pumas, en el décimo lugar, con 21 puntos.

Aquí la tabla de posiciones completa:

1. Toluca

Puntos: 37.

Partidos ganados: 11.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 2.

2. América

Puntos: 34.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 3.

3. Cruz Azul

Puntos: 33.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 2.

4. Tigres

Puntos: 33.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 4.

5. Necaxa

Puntos: 31.

Partidos ganados: 10.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 6.

6. León

Puntos: 30.

Partidos ganados: 9.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 5.

7. Monterrey

Puntos: 28.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 5.

8. Pachuca

Puntos: 28.

Partidos ganados: 8.

Partidos empatados: 4.

Partidos perdidos: 5.

9. FC Juárez

Puntos: 24.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 5.

10. Pumas

Puntos: 21.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 8.

11. Guadalajara

Puntos: 21.

Partidos ganados: 5.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 6.

12. Querétaro

Puntos: 20.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 2.

Partidos perdidos: 9.

13. Tijuana

Puntos: 19.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 10.

14. Atlas

Puntos: 18.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 6.

Partidos perdidos: 7.

15. Atlético de San Luis

Puntos: 18.

Partidos ganados: 6.

Partidos empatados: 0.

Partidos perdidos: 11.

16. Mazatlán FC

Puntos: 17.

Partidos ganados: 4.

Partidos empatados: 5.

Partidos perdidos: 8.

17. Puebla

Puntos: 9.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 3.

Partidos perdidos: 12.

18. Santos Laguna

Puntos: 7.

Partidos ganados: 2.

Partidos empatados: 1.

Partidos perdidos: 14.

Liguilla al momento

La Liga Mx es la máxima competición de futbol en México. (Cuartoscuro)

Como avanza el Clausura 2025, los equipos comienzan a acomodarse en la tabla general, apuntando a hacerse de un lugar en la Liguilla y el Play In.

Considerando que los primeros seis lugares de la competición clasificarán de forma directa a la Liguilla, mientras que los cuatro restantes pelearán en el repechaje, así serían los partidos de la fiesta grande al corte de la Jornada 17:

Cuartos de Final:

Toluca vs Ganador del Play In

América vs Ganador del Play In

Cruz Azul vs León

Tigres vs Necaxa

Play In:

Monterrey vs Pachuca

FC Juárez vs Pumas

Como está la competición en este momento, el equipo que gane el primer juego del Play In se enfrentaría a América en los cuartos de final.

Mientras que el ganador del segundo encuentro del Play In peleará contra el perdedor del primer partido y quien resulte vencedor conseguirá colarse a la liguilla jugando contra el líder del torneo, quien actualmente es Toluca.