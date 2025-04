La polémica imagen que compartió Vicente Sánchez en Instagram hacia el América

Vicente Sánchez ha conseguido buenos resultados desde que dirige a Cruz Azul (Foto: Jorge Sánchez)

Vicente Sánchez se ha ido ganado el cariño de la afición de Cruz Azul tras conseguir buenos resultados con el equipo. El uruguayo tomó el mando de la Máquina desde la jornada 3 del Clausura 2025, luego de que Martín Anselmi se fuera a Portugal.

Desde entonces mantiene a su club en los primeros lugares y a pesar de que aún no logra alzar un campeonato, ya consiguió lo que muchos técnicos no pudieron, eliminar al América en una serie de eliminación directa, algo que los cementeros no lograban desde el lejano 2013.

El técnico celeste ha demostrado que se encuentra enfocado en llevar al equipo a lo más alto del fútbol mexicano. (Infobae México)

¿Cuál es la imagen que compartió Vicente Sánchez hacia el América?

Luego de eliminar al América en las semifinales de la Concacaf Champions Cup, y empatar contra ellos en la Liga MX, Vicente Sánchez volvió a expresarse en Instagram. Esta vez, el DT charrúa publicó la imagen que un aficionado compartió, en la que se mofan del las Águilas.

“3 partidos contra Cruz Azul y ninguno ganó el famosísimo tricampeón”, se lee en la imagen que Sánchez republicó en sus historias de Instagram.

Esta vez, el DT publicó la imagen que un aficionado compartió, en la que se mofan del América (Captura de pantalla)

El uruguayo tiene a su equipo en los primeros lugares de la tabla y parece indicar que pasará de manera directa a la Liguilla del futbol mexicano, además, también clasificó a las semifinales de la Concacaf Champions Cup, donde peleará por el trofeo. Sin embargo, a pesar de estos buenos resultados, su futuro aún no es incierto, pues de acuerdo con diversos reportes, una de las condiciones para que se quede es ganar cualquiera de los dos títulos.

¿Cómo fueron los partidos entre Cruz Azul y América?

El primer Clásico Joven se llevó a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes, donde se disputó la semifinal de ida de la Concachampions 2025. Dicho encuentro lo terminó dominando el América creando jugadas más claras, sin embargo, acabó en empate 0 por 0.

El segundo partido fue la vuelta de las semifinales, pero ahora en el Estadio Olímpico Universitario, donde la Máquina salió victoriosa tras imponerse 2-1, con anotaciones de Ángel Sepúlveda. Con esto, el conjunto cementero terminó con la malaria de 12 años sin sacar a los de Coapa en una serie de eliminación directa.

Finalmente, el último encuentro de la trilogía se llevó a cabo nuevamente en el Estadio Ciudad de los Deportes, pero ahora en un partido correspondiente a la jornada 15 del Clausura 2025. El duelo terminó siendo muy parejo y ambas escuadras terminaron por empatar.