Clausura 2025: partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta

Conoce las transmisiones de los partidos de la Liga MX de la jornada 17 (X@LigaBBVAMX)

La fase regular del Clausura 2025 está a punto de terminar, sin embargo, antes se debe jugar la jornada 17. Esta última fecha abrirá el próximo viernes 18 de abril con el partido de Necaxa ante Puebla en el Estadio Victoria de Aguascalientes.

El día sábado las acciones de la misma jornada continuarán con cinco partidos y el domingo cerrarán con otros tres. Cabe destacar que de todos estos duelos, solo 5 serán transmitidos por televisión abierta, los demás se podrán sintonizar por TV de paga o plataformas streaming.

Esta última fecha abrirá el próximo viernes 18 de abril con el partido de Necaxa ante Puebla en el Estadio Victoria - crédito @playdoitmexico/X

¿Qué partidos de la jornada 17 serán transmitidos por televisión abierta?

Los partidos de la jornada 17 que serán transmitidos por televisión abierta son el de Necaxa vs Puebla (Canal 7), América vs Mazatlán (Canal 5), Toluca vs Cruz Azul (Canal 5), Tigres vs Pumas (Canal 7) y Atlas vs Guadalajara (Canal 5).

Necaxa vs Puebla | viernes 18 de abril | 21:00 horas | Fox Sports, Fox Sports Premium y Canal 7

América vs Mazatlán | sábado 19 de abril | 17:00 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium

FC Juárez vs Querétaro | sábado 19 de abril | 19:00 horas | Tubi

Toluca vs Cruz Azul | sábado 19 de abril | 19:05 horas | Canal 5, TUDN y ViX Premium

Tigres vs Pumas UNAM | sábado 19 de abril | 21:00 horas | Canal 7 y Tubi

Atlas vs Guadalajara | sábado 19 de abril | 21:10 horas | Canal 5, TUDN y Vix Premium

Santos Laguna vs Tijuana | domingo 20 de abril | 17:00 horas | ViX Premium

San Luis vs Pachuca | domingo 20 de abril | 19:00 horas | ESPN 2 y Disney +

León vs Monterrey | domingo 20 de abril | 19:05 horas | Tubi

Por otra parte, el Querétaro vs Juárez se podrá ver por Tubi al igual que el León vs Monterrey, mientras que el San Luis vs Pachuca se transmitirá por ESPN 2 y Disney + y el Santos vs Tijuana por ViX Premium.

¿Cómo cierra el Clausura 2025?

A falta de una jornada para que termine la fase regular, el Clausura marcha con varios equipos dominando el torneo. Toluca es líder actualmente con 33 puntos, aunque atrás lo sigue Cruz Azul con 32, América con 31 y Tigres con 30.

El lado contrario lo vive Santos y Puebla, quienes se encuentran en el fondo de la tabla general, el cuadro lagunero apenas suma 7 puntos y solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos, mientras que el conjunto de la “Franja” lleva 9 unidades y no ha podido sacar una victoria en sus últimos cinco encuentros.