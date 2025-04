Efraín Juárez niega fracaso de Pumas en Concachampions: “esta vez no lo veo así”

Los universitarios se quedaron a tres minutos de sellar su pase a las semifinales de Concacaf. (Jovani Pérez)

En una noche amarga para la afición universitaria, los Pumas de la UNAM quedaron eliminados de la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 tras igualar 3-3 en el marcador global ante Vancouver Whitecaps. Cómo era de esperarse, los señalamientos hacia el cuadro auriazul no se hicieron esperar; sin embargo, para Efraín Juárez, tal tropiezo no se debe de considerar como un “fracaso”.

Cuando parecía que Pumas ya tenía amarrado su boleto a la semifinal del certamen y con ello, firmar una serie ante el Inter Miami de Messi y compañía, apareció el estadounidense Tristan Blackmon al minuto 93 para empatar a dos el juego (3-3 global) y darle el pase a Vancouver por el criterio del gol de visitante.

Los Pumas se quedaron fuera del torneo por el criterio del gol de visitante. (X/Pumas)

A raíz de ello, en conferencia de prensa post partido, el estratega de los universitarios, Efraín Juárez, al ser cuestionado sobre si consideraba la eliminación como un fracaso, negó sentirlo de esa manera, pues dijo estar conforme con el desempeño que mostró su equipo a lo largo de la eliminatoria ante los canadienses.

“Más allá del fracaso, que además no le tengo miedo a la palabra, es lo que más me emociona; tengo más fracasos que éxitos en mi vida y eso es lo que te hace aprender y seguir adelante. No creo que sea un fracaso, esta vez no, porque el equipo intentó, luchó, no hay ningún reproche. Si ustedes lo quieren llamar fracaso, pues yo no lo pongo así, y miren que yo no tengo problema en aceptarlo, es lo que menos me importa”

Imagen de archivo del entrenador de Pumas, Efraín Juárez. EFE/ Isaac Esquivel

Dolor por la derrota

Posteriormente, el timonel universitario reconoció que su equipo aún no alcanza el nivel deseado para aspirar a pelear en la parte alta. A su vez, hizo hincapié en la frustración que siente por la manera en que quedaron eliminados a falta de dos minutos para el pitazo final, señalando que quedaron fuera del torneo sin haber ninguno de los dos encuentros ante Vancouver Whitecaps.

“Nos falta esa chispita, ese extra que no nos está dando ahora. Si es doloroso por la manera, tuvimos todo, estuvo en nuestras manos y por meras desatenciones no logramos estar en la semifinal; es así la vida. La realidad es que no perdimos la serie, esa es la pu... realidad y eso es lo que más duele, duele un chingo”

El timonel auriazul externó su frustración por la manera en que quedaron eliminados Crédito: X/la octava sports

De esta manera, los Pumas ya pondrán toda su atención en el certamen local y en su próximo encuentro ante Juárez, rival que se encuentra un lugar arriba (noveno) en la tabla general y contra el que será primordial conseguir la victoria para mantenerse con aspiraciones de clasificar a la siguiente etapa del torneo.