Sergio Canales aclara incidente con Martín Demichelis y niega arrepentirse por su reacción | Video

Sergio Canales, delantero español de Rayados de Monterrey, rompió el silencio este lunes luego de que se diera a conocer un altercado con el director técnico del equipo, Martín Demichelis, y la posterior lesión que sufrió al patear una puerta de cristal en las instalaciones del club.

En un vídeo publicado en su cuenta de X (antes Twitter), el exjugador del Real Betis aseguró que no se arrepiente de lo ocurrido y defendió su postura.

“Solo quiero que sepan que estoy muy tranquilo y no me arrepiento de nada de lo que pasó, porque de mi parte no he hecho nada malo”, declaró Canales, en respuesta a los rumores que surgieron desde el pasado jueves, cuando medios locales filtraron la discusión con el estratega argentino, versión que más tarde fue confirmada por el propio Demichelis.

Sergio Canales y el técnico argentino, Martín Demichelis al parecer ya no se llevan bien.

Ese mismo día, el club Monterrey emitió un comunicado en el que informó que el jugador sufrió heridas en la pierna izquierda tras romper una puerta de cristal en El Barrial, sede de entrenamiento del equipo. Las lesiones impidieron su participación en la victoria 3-1 ante Chivas durante la Jornada 14 del torneo Clausura 2025.

“Nunca he perjudicado querer a este equipo con el que me he sentido muy identificado y que desde que he llegado he dejado todo en cada entrenamiento y en cada partido”, afirmó el español, quien llegó al fútbol mexicano como una de las contrataciones estelares del año pasado.

El delantero español tuvo una fuerte discusión con su entrenador, Martín Demichelis. (Imago7)

Canales describió el episodio como parte de la frustración que vive un grupo cuando los resultados no se dan como se espera. “Desafortunadamente, producto de la frustración que probablemente sufrimos todos cuando las cosas no salen, tuvimos una charla grupal intensa, pero creo que constructiva, que se ha magnificado dado el accidente que tuve”, comentó.

El delantero español de los Rayados de Monterrey, dijo no estar arrepentido de lo que pasó en la discusión con Demichelis Crédito: X / Sergio Canales

Además, el jugador lamentó la desinformación y los rumores alrededor del incidente, y aseguró que ha guardado silencio por respeto a sus compañeros, al cuerpo técnico ya la afición. “Estoy pasándola bastante mal porque hubo mucha desinformación. He grabado este video para ponerle punto final al tema. Tenemos que estar enfocados, unidos e ir por ellos. Y arriba el Monterrey”, concluyó.

El técnico de Monterrey Martín Demichelis durante el partido contra Cruz Azul en la Liga MX, el sábado 8 de marzo de 2025. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

Por su parte, el presidente deportivo de Rayados, José Antonio ‘Tato’ Noriega, también salió a dar su versión. Negó que se tratara de una disputa personal entre Canales y Demichelis: “Lo que hubo fue un diálogo entre el cuerpo técnico y los jugadores. No fue una discusión entre dos personas. El accidente ocurrió cuando Canales salió molesto del lugar”.

Rayados se encuentra en plena recta final del Clausura 2025 y busca asegurar su pase directo a los cuartos de final en las últimas tres jornadas. Para ello, la recuperación de Sergio Canales es crucial, ya que con seis goles es el segundo máximo anotador del equipo. Su participación en el clásico regio ante Tigres UANL este sábado aún es incierta.