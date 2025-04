Clausura 2025: estos son los partidos de la jornada 14 que serán transmitidos por TV abierta

Conoce todos los partidos de la jornada 14 que serán transmitidos por televisión abierta (X@LigaBBVAMX)

La jornada 14 del Clausura 2025 comenzará su actividad el próximo viernes 4 abril con el enfrentamiento entre Querétaro y León en un duelo que se llevará a cabo en el Estadio Corregidora. Ese mismo día la fecha continuará con los partidos de Tijuana vs Necaxa y Puebla vs Tigres.

Después, el sábado será el día con mayor número de compromisos con 5 en total y finalmente el domingo se cerrará la jornada con un solo duelo. Cabe señalar que en esta fecha, habrán 5 encuentros que se podrán disfrutar por televisión abierta, el resto se tendrán que ver por TV de paga o plataformas streaming.

¿Qué partidos de la jornada 14 serán transmitidos por TV Abierta?

Los partidos de la fecha 14 del Clausura 2025 que serán transmitidos por televisión abierta serán el de Puebla vs Tigres, Atlas vs Juárez, Monterrey vs Chivas, Cruz Azul vs Pumas y Toluca vs Santos. Por su parte, aquellos encuentros que requerirán suscripción o TV de paga serán el de Querétaro vs León, Tijuana vs Necaxa, Pachuca vs América y San Luis vs Mazatlán.

Querétaro vs León | viernes 4 de abril | |9:00 horas |Estadio Corregidora | Caliente TV

Tijuana vs Necaxa | viernes 4 de abril | 21:00 horas | Estadio Caliente | Caliente TV

Puebla vs Tigres | viernes 4 de abril | 21:05 horas | Estadio Cuauhtémoc | TV Azteca

Pachuca vs América | sábado 5 de abril | 17:00 horas | Estadio Hidalgo | Tubi

Atlas vs FC Juárez | sábado 5 de abril | 17:00 horas | Estadio Jalisco | TUDN y ViX Premium

San Luis vs Mazatlán | sábado 5 de abril | 19:00 horas | Estadio Alfonso Lastras | ESPN

Monterrey vs Chivas | sábado 5 de abril | 19:05 horas | Estadio BBVA | TUDN, Vix Premium

Cruz Azul vs Pumas | sábado 5 de abril | 21:10 horas | Estadio Cuauhtémoc | TUDN y ViX Premium

Toluca vs Santos | domingo 6 de abril | 18:00 horas | Estadio Nemesio Diez | TUDN y ViX Premium

Hasta el momento, América domina el torneo como líder con 30 puntos en total, el equipo dirigido por André Jardine suma tres empates, nueve victorias y una sola derrota.

¿Cómo va el Clausura 2025 hasta el momento?

Hasta el momento, América domina el torneo como líder con 30 puntos en total, el equipo dirigido por André Jardine suma tres empates, nueve victorias y una sola derrota. Seguido de ellos, le sigue Toluca, León, Tigres y Cruz Azul, quienes buscan pelear por un pase directo a la liguilla.

El lado contrario lo viven Santos, Puebla y Tijuana, quienes no pasan de los 10 puntos, el equipo de la Comarca suma 7 unidades y solo ha podido ganar en dos ocasiones.