Crawford responde a las críticas que recibe por su pelea con Canelo Álvarez: “Han dudado de mí toda mi carrera”

Crawford responde a las críticas que recibe por su posible pelea con Canelo Álvarez (Foto AP/John Locher | Damián Dovarganes)

Canelo Álvarez se prepara para enfrentar a William Scull el próximo 3 de mayo en Riad, Arabia Saudita donde buscará unificar nuevamente los campeonatos de las 168 libras. Esta pelea formará parte de las 4 funciones que firmó el pugilista mexicano con Turki Al-Sheikh.

El segundo combate parece indicar que será en el mes de septiembre contra Terence Crawford, en Estados Unidos, sin embargo, a pesar de que aún no es oficial, ambos peleadores ya se han manifestado al respecto. En entrevista con The Ring, Bud aseguró que toda su carrera ha recibido críticas y que nunca pensaron que llegaría a estar donde se encuentra ahora.

“Han dudado de mí toda mi carrera. Pregúntenle a cualquiera que me haya seguido, y con todas las cosas negativas que se han dicho sobre Terence Crawford a lo largo del camino, nunca pensaron que estaría en el lugar en el que estoy ahora, pero lo logré. Es gracioso decirlo, pero he estado escuchando esto toda mi carrera. Que soy demasiado pequeño para este tipo. Este tipo es demasiado fuerte. Este tipo pega demasiado fuerte. No tengo quijada. O soy esto o soy aquello", declaró el pugilista invicto.

El estadounidense tendrá uno de los retos más importantes en su carrera cuando se mida ante el tapatío en la categoría del peso supermediano. Terence escalará dos divisiones, aunque no será la primera vez que lo haga, ya que a lo largo de su trayectoria ha ido subiendo de peso.

Terence Crawford camina hacia el entarimado previo al combate por el título super welter ante Israil Madrimov, en Los Ángeles, el sábado 3 de agosto de 2024. Terence Crawford walks to the ring before a super welterweight championship boxing match against Israil Madrimov in Los Angeles, Saturday, Aug. 3, 2024. (AP Foto/Damian Dovarganes)

¿Cómo llegarán Canelo Y Crawford?

Antes del combate contra Crawford, Saúl Álvarez tendrá un compromiso ante el cubano Scull, donde tratará de conseguir el cinturón que perdió el año pasado. Y es que el jalisciense era campeón indiscutido del peso supermediano hasta que anunció su pelea con Edgar Berlanga.

Después de ese momento, el organismo de la FIB le quitó el título por no pelear contra el rival mandatorio en ese momento, que era el mismo William Scull. Luego de eso, el cubano pudo coronarse como campeón tras vencer a Vladímir Shishkin.

LAS VEGAS, NEVADA - SEPTEMBER 14: WBC/WBA/WBO super middleweight champion Canelo Alvarez (R) punches Edgar Berlanga during the ninth round of a title fight at T-Mobile Arena on September 14, 2024 in Las Vegas, Nevada. Steve Marcus/Getty Images/AFP (Photo by Steve Marcus / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Por su parte, Bud llegará tras casi un año de inactividad si es que no anuncia una pelea antes, pues la última vez que se subió a un ring fui en agosto de 2024 cuando se midió ante Israil Madrimov donde pudo conquistar el cinturón superwelter de la AMB.

¿Qué esperar de la pelea Canelo vs Crawford?

La posible función promete mucho ya que ambos pugilistas se han mantenido en la élite del boxeo durante los últimos años. El estadounidense ostenta un gran récord de 41 peleas en total de las cuales ha ganado todas (31 por la vía del nocaut).

El campeón mexicano por su parte, cuenta con una trayectoria un poca más amplia, pues hasta el momento ha tenido 62 triunfos (30 por la vía del KO), 2 derrotas y un par de empates. Y a pesar de que no ha logrado noquear en sus últimas peleas, suma 5 victorias de manera consecutivas.