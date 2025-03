Terence Crawford revela sus virtudes ante una pelea con Canelo Álvarez: “Tengo mejores habilidades”

Canelo Álvarez revela cuales son las ventajas que tiene ante una posible pelea con Canelo Álvarez (Foto AP/Damián Dovarganes)

Cada vez parece más inminente la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, sin embargo, a pesar de que aún no es oficial, ambos pugilistas han comenzado a opinar al respecto. En entrevista con Pound 4 Pound with Kamarau Usman & Henry, Bud declaró cuales son sus virtudes y aseguró que tiene mejores habilidades boxísticas que él mexicano.

“Tengo la velocidad sobre Canelo, tengo el alcance sobre él, sabes, él podría tener el tamaño, el poder pero siento tengo mejores habilidades de boxeo. Él tiene el poder, no me malinterpretes, tiene mucho poder, pero todos esos tipos (ex rivales de Canelo) no son hábiles como yo”, sentenció Bud.

Además, señaló que anteriormente ha peleado con tipos más grandes que él donde ha salido victorioso y aseveró que será un combate muy bueno.

“Siempre he sido más pequeño y siempre he salido victorioso, así que esto no es diferente a cualquier otro en mis ojos. Sí, te van a apegar, a él también le van a pegar, es una pelea, será muy buena”, finalizó el estadounidense.

Cabe señalar que la posible pelea ha generado gran expectativa en los aficionados del deporte por calidad de ambos boxeadores, donde Crawford tendrá que escalar hasta dos divisiones, ya que la función se hará en la categoría de las 168 libras.

La rivalidad entre ambos pugilistas ha ido escalando con el paso de los años, por lo que se espera una pelea espectacular. (Jovani Pérez / Infobae)

Canelo Álvarez vs William Scull en mayo

Mientras tanto, el tapatío continúa preparándose para subirse al ring el próximo 3 de mayo y enfrentar a William Scull en Riad, Arabia Saudita. El jalisciense y el cubano pondrán en juego sus cinturones para buscar la unificación del peso supermediano.

El de Guadalajara expondrá sus campeonatos del CMB, AMB y OMB, por su parte, Scull el de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mismo que le fue arrebatado a Canelo el año pasado tras anunciar su pelea ante Edgar Berlanga.

Álvarez llega a esta función como favorito en las apuestas por la amplia experiencia y trayectoria que ha tenido dentro del boxeo, actualmente suma 62 victorias (39 por la vía del nocaut), 2 empates y un par de derrotas. Por su parte, el oriundo de Cuba cuenta con menos experiencia, pero encarará el reto con un llamativo invicto de 23 triunfos, de los cuales 9 han sido por la vía del nocaut.

William Scull y Canelo Álvarez se vieron las caras por primera vez (Foto: Captura de pantalla TV Azteca)

Canelo Álvarez y su posible revancha con Bivol

El 2025 de Álvarez ya parece estar definido, en mayo será su pelea contra William Scull y en septiembre contra el invicto Terence Crawford (aún no oficial), sin embargo, a pesar de que todavía no se realiza ninguna de estas funciones, ya han comenzado a sonar distintos nombres a lo que podría enfrentarse para 2026.

Hace algunos días, Turki Al-Sheikh reveló que la revancha con Dmitry Bivol es posible ya que los dos pugilistas quieren la pelea, además, mencionó que el ganador del combate entre Chris Eubank Jr y Conor Benn podría medirse al tapatío a principios del siguiente año.

“Pero también Canelo quiere la revancha con Bivol en el futuro, ya me lo dijo. Bivol también quiere esta pelea y vamos a ver que sucede”, dijo el jeque árabe.

La última vez que el campeón mexicano se subió a un ring a pelear fue el 14 de septiembre de 2024 cuando se enfrentó al puertorriqueño Edgar Berlanga. En aquella velada, Canelo logró imponerse de manera contundente ganando por decisión unánime con tarjetas 117-110, 118-109 y 118-109.